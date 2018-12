Borussia Dortmund heeft aanvaller Paco Alcácer vrijdag definitief overgenomen van FC Barcelona. De koploper in de Bundesliga huurde de 25-jarige Spaanse aanvaller dit seizoen al van de Catalaanse club.

Dortmund had een optie tot koop opgenomen in het huurcontract en heeft besloten daar gebruik van te maken, waardoor Alcácer nu tot de zomer van 2023 vastligt in het Signal Iduna Park.

Dortmund maakt de eerder al vastgestelde transfersom van ongeveer 20 miljoen euro naar Barcelona over voor de vijftienvoudig international.

Alcácer heeft de clubleiding van Dortmund in 303 minuten overtuigd. Hij maakte in zes competitiewedstrijden en twee Champions League-duels negen doelpunten.

In Bundesliga zeven keer trefzeker als invaller

Alcácer was in de Bundesliga liefst zeven keer trefzeker als invaller. Hij staat met in totaal acht treffers gedeeld tweede op de topscorerslijst van de hoogste Duitse voetbalcompetitie.

"Dit is de juiste club voor mij, hier ben ik gelukkig", verklaart Alcácer zijn opvallende start in Dortmund, nadat hij bij Barcelona niet kon overtuigen.

Alcácer speelde in zijn professionele loopbaan eerder voor Valencia (tussen 2011 en 2016) en Getafe (in 2012/2013 op huurbasis).

