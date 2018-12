Vleugelspelers Hirving Lozano en Steven Bergwijn zijn fit genoeg om zaterdag voor koploper PSV in actie te komen in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

De 23-jarige Lozano raakte in het uitduel met De Graafschap op zaterdag 10 november geblesseerd aan zijn bovenbeen en meldde zich af voor de interlands van Mexico.

De twee jaar jongere Bergwijn moest het Nations League-duel van Oranje met Duitsland (2-2) van maandag aan zich voorbij laten gaan vanwege enkelklachten, maar is dus net als Lozano fit genoeg voor komend weekend.

Ryan Thomas is de enige geblesseerde speler in de selectie van PSV. De Nieuw-Zeelander werd afgelopen zomer overgenomen van PEC Zwolle, maar liep vlak daarna een zware knieblessure op en is voorlopig uit de roulatie.

Van Bommel blij met geringe aantal tegentreffers

Trainer Mark van Bommel kijkt vanzelfsprekend met vertrouwen uit naar de ontmoeting met Heerenveen in het Philips Stadion. De Eindhovenaren verloren nog geen punt in de Eredivisie en kregen in twaalf wedstrijden slechts vijf treffers tegen.

"Dat is de verdienste van heel het elftal", doelt Van Bommel op het geringe aantal tegendoelpunten. "Vanaf het begin hamerden we erop dat we de bal zo snel mogelijk terug willen hebben. Dat werpt zijn vruchten af."

Na de wedstrijd tegen Heerenveen wacht PSV zware duels met FC Barcelona en Feyenoord, maar daar wil Van Bommel nog niet op vooruitlopen. "Met dat programma ben ik nog niet bezig. De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste. Hopelijk winnen we zaterdag ook onze dertiende wedstrijd."

'We houden Lammers goed in de gaten'

Voor Sam Lammers betekent het duel van zaterdag een weerzien met zijn werkgever PSV, die de aanvaller afgelopen zomer verhuurde aan Heerenveen. "Hij is technisch heel vaardig en ontwikkelt zich heel goed. We houden hem goed in de gaten", aldus Van Bommel.

De trainer van PSV weet nog niet of Lammers de toekomstige spits van PSV wordt. "Het is nog te vroeg om daarover te oordelen. Onze mensen zien hem iedere wedstrijd spelen en komen met alle informatie over hem. Hij is in potentie een speler die ons beter kan maken."

De wedstrijd tussen PSV en Heerenveen begint zaterdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. Vier dagen later ontvangt PSV Barcelona in de Champions League.

