Trainer Erik ten Hag vindt dat er geen man overboord is nu spelmaker Hakim Ziyech met een knieblessure kampt. Volgens de trainer van Ajax zijn er genoeg spelers in de selectie die zijn rol zaterdag over kunnen nemen tegen NAC Breda.

"Ziyech is een creatief brein, maar daar zijn er meer van bij ons. We hebben vaker gehad dat er goede spelers niet bij waren en dat hebben we toen ook goed opgevangen", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie.

De 25-jarige Ziyech raakte deze week tijdens een interland van Marokko tegen Kameroen (2-0) geblesseerd en keerde direct terug naar Amsterdam. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij met een verrekking aan de binnenkant van zijn rechterknie kampt en ongeveer twee weken niet kan spelen.

"De blessure is niet heel ernstig, dus de prognose is dat hij redelijk snel kan aansluiten", zei Ten Hag, die benadrukte dat de kans heel klein is dat Ziyech het Champions League-duel met AEK Athene van komende dinsdag haalt. "We gaan hard werken om de tijd in te halen, maar het moet wel verantwoord zijn."

'Avondje NAC niet op gang laten komen'

Ondanks het gemis van Ziyech kan Ajax met vertrouwen toeleven naar de uitwedstrijd tegen NAC van zaterdag. De Amsterdammers verloren sinds eind september geen punt meer in de Eredivisie en waren vorig seizoen in Breda met maar liefst 0-8 te sterk voor NAC.

"Ik denk niet dat die uitslag van vorig jaar meespeelt, misschien wel bij NAC. Wij moeten 100 procent gemotiveerd zijn, ons eigen spel spelen en ervoor zorgen dat het avondje NAC niet op gang komt", aldus Ten Hag.

De wedstrijd tussen NAC en Ajax, dat tegen een achterstand van vijf punten op koploper PSV aankijkt, begint zaterdag om 18.30 uur in Breda en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

