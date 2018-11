Ajax heeft vrijdag het aflopende contract van Lasse Schöne met een jaar verlengd. De 32-jarige middenvelder ligt nu tot medio 2020 vast bij de Amsterdammers.

De Amsterdammers maken gebruik van een optie in het huidige contract van Schöne om de verbintenis met een jaar te verlengen. De Deen speelt al sinds 2012 voor Ajax, dat hem die zomer transfervrij overnam van NEC.

"Ik ben blij dat de optie gelicht is en dat ik nog een jaar langer bij deze mooie club mag blijven", zegt Schöne bij Ajax TV. "Ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom ik wil blijven. Het bevalt me hier gewoon erg goed in deze rol."

Schöne is bezig aan zijn zevende seizoen bij Ajax en speelde tot dusver 255 officiële wedstrijden voor de 33-voudig landskampioen, waarmee hij in 2013 en 2014 de titel veroverde.

Hoewel Schöne in zijn periode bij Ajax niet altijd kon rekenen op een vaste plek in het elftal, heeft hij dit seizoen onder trainer Erik ten Hag wel een basisplaats. In 21 officiële wedstrijden kwam de 43-voudig international van Denemarken drie keer tot scoren.

'Dit is gewoon een heel leuke groep'

Met Schöne in de basiself is Ajax goed aan het seizoen begonnen. De huidige nummer twee van de Eredivisie won tien van zijn eerste twaalf competitiewedstrijden, is dicht bij overwintering in de Champions League en doet nog mee in het TOTO KNVB-bekertoernooi.

Schöne, die zijn loopbaan begon bij sc Heerenveen en daarna voor De Graafschap en NEC speelde, weet dat de huidige selectie van Ajax toe is aan succes. "Dit is een heel leuke groep die een bepaalde honger naar prijzen heeft, dat merk je aan alles. We willen wat bereiken en dat is heel mooi om mee te maken."

Ajax, dat nog altijd vijf punten minder heeft dan koploper PSV, hervat de competitie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen NAC Breda. Het duel in het Rat Verlegh Stadion begint om 18.30 uur.

