Claudio Ranieri hoopt bij Fulham zo vaak mogelijk met een vast elftal te spelen. De 67-jarige Italiaan, die vorige week door de Premier League-club werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Slavisa Jokanovic, is niet van plan zijn imago als 'Tinkerman' eer aan te doen.

Ranieri kreeg die bijnaam in zijn periode als trainer van Chelsea (2000-2004), omdat hij bij de 'Blues' regelmatig wijzigingen aanbracht in zijn basiselftal. Hij hoopt dat zoiets bij het geplaagde Fulham niet nodig is.

"Ik ben 'Tinkerman', maar ik weet dat het belangrijk is om meerdere wedstrijden op rij met hetzelfde elftal te spelen", zei Ranieri op zijn persconferentie. "Dat is de bedoeling, maar je weet het nooit. Het is afhankelijk van wie er beschikbaar zijn."

Ranieri wacht hoe dan ook een zware klus bij Fulham, want 'The Cottagers' verloren de laatste zeven competitiewedstrijden en staan met slechts vijf punten onderaan in de Premier League.

Fulham, dat dit seizoen nog nooit twee wedstrijden op rij in dezelfde samenstelling speelde, wacht zaterdag in de eerste wedstrijd onder Ranieri direct een cruciaal duel met Southampton. 'The Saints' hebben slechts drie punten meer.

Ranieri wil vechtersmentaliteit zien bij Fulham

Ondanks de afgelopen interlandperiode, die ervoor zorgde dat Ranieri donderdag pas zijn eerste training met de volledige groep leidde, heeft de voormalige succescoach van Leicester City het idee dat de spelers weten hoe hij wil gaan spelen.

"Ik heb nog maar eens herhaald wat mijn filosofie is en volgens mij begrijpen ze het heel goed", aldus Ranieri. "Mijn boodschap is vooral dat er een goed team staat, maar dat het nu belangrijk is om een vechtersmentaliteit te tonen. Als er een nieuwe manager komt, wil iedereen laten zien dat hij de beste is. Hopelijk gebeurt dat nu weer."

De Italiaan, die eerder in zijn loopbaan trainer was van onder meer Napoli, Juventus, AS Roma en Internazionale, heeft er vertrouwen in dat hij voor een ommekeer kan zorgen. Wel waarschuwt hij dat Fulham mogelijk niet direct de weg naar boven zal inzetten.

"Het is niet makkelijk om tijdens een seizoen een nieuwe koers te varen, maar we moeten het in ieder geval proberen. Winst tegen Southampton is belangrijk, maar we moeten ongeacht het resultaat kalm blijven. Het is onmogelijk om alles in één avond te veranderen."

Stand onderaan in Premier League 16. Crystal Palace - 8 punten (8-17)

17. Southampton - 8 punten (8-21)

18. Cardiff City - 8 punten (11-25)

19. Huddersfield Town - 7 punten (6-22)

20. Fulham - 5 punten (11-31)

