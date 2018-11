Davy Pröpper zou komende zaterdag in de competitiewedstrijd van Brighton & Hove Albion tegen Leicester City na ruim anderhalve maand zijn rentree kunnen maken. De middenvelder is hersteld van een enkelblessure.

Pröpper liep de kwetsuur in oktober op en meldde zich kort daarna bij bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal af voor de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (3-0-zege) en de oefenwedstrijd tegen België (1-1).

De oud-speler van PSV en Vitesse kon afgelopen week ook niet meespelen in de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk (2-0-zege) en Duitsland (2-2).

Oranje eindigde door die goede resultaten als eerste in groep 1 van divisie A en mag in juni met Zwitserland, Engeland en Portugal om de eindzege in het nieuwe landentoernooi strijden.

Pröpper had voor zijn blessure in de eerste acht competitiewedstrijden een basisplaats bij Brighton & Hove Albion, maar hij maakte daarin geen doelpunt en leverde ook geen assist.

Brighton & Hove Albion staat na twaalf speelronden op de twaalfde plaats in de Premier League, op vier punten van de nummer achttien en virtuele degradant Cardiff City.

Manager Hughton heeft geen moeite met uitlatingen Locadia

Manager Chris Hughton kreeg donderdag op zijn persconferentie in aanloop naar het treffen met Leicester City vragen over de uitlatingen die de andere Nederlandse speler bij de club, Jürgen Locadia, deze week deed.

De net als Pröpper van PSV overgekomen aanvaller komt in Engeland niet veel aan spelen toe en liet in een interview met De Telegraaf weten dat hij aan een vertrek in de winterstop denkt.

"Natuurlijk wil Jürgen graag meer spelen. Ik zou bij elke speler die niet aan spelen toekomt precies deze houding willen zien", zei Hughton.

"Ik heb geen problemen met zijn mening. Hij is een zeer aangenaam persoon en traint echt heel goed. Het belangrijkste is dat hij zeer gemotiveerd is om hier te spelen."

Locadia maakte dit seizoen vooralsnog 207 minuten in acht competitiewedstrijden en ook hij wist zijn naam nog niet op het scorebord te krijgen.

