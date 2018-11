ADO Den Haag-trainer Alfons Groenendijk heeft goede hoop dat Ricardo Kishna nog dit jaar zijn rentree kan maken. De aanvaller bevindt zich in de laatste fase van zijn herstel van een zware knieblessure.

"We hopen dat hij misschien voor de winterstop nog inzetbaar is, maar anders is dat zeker na de winterstop het geval. Het gaat de goede kant op", zegt Groenendijk voor de camera van ADO TV.

"Hij moet nog wat stapjes zetten. Maar we kunnen al een beetje genieten van zijn klasse, bijvoorbeeld van zijn prachtige goal op de training."

Kishna scheurde vorig jaar september uitgerekend in de thuiswedstrijd tegen zijn oude club Ajax voor de tweede keer in zijn loopbaan zijn kruisband af en moest vervolgens ook geopereerd worden.

De behendige buitenspeler werd toen al gehuurd van Lazio en dat is ook dit seizoen weer het geval, omdat ADO Den Haag niet over het geld beschikte om zijn tot komende zomer doorlopende contract in Rome af te kopen.

Tot dusver slechts twee wedstrijden voor ADO

Kishna speelde tot dusver slechts twee officiële wedstrijden voor ADO Den Haag, maar hij was daarin wel goed voor een assist.

De 23-jarige Hagenaar begon ooit in de jeugdopleiding van ADO, maar werd al vrij snel overgenomen door Ajax, waarvoor hij tot 47 wedstrijden en zeven doelpunten in het eerste elftal kwam.

Kishna besloot medio 2015 de overstap te maken naar Lazio, maar zijn verblijf in Italië werd nooit een succes, want naast aan ADO Den Haag werd hij ook een half jaar verhuurd aan OSC Lille.

ADO Den Haag kan de inbreng van Kishna goed gebruiken, want de Hagenaars bezetten na twaalf speelrondes de dertiende plaats op de ranglijst van de Eredivisie, met maar vier punten meer dan hekkensluiter NAC Breda.

ADO gaat komende zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle en neemt het voor de winterstop ook nog op tegen Ajax (uit), De Graafschap (thuis), Willem II (uit) en Feyenoord (thuis).

