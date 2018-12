​Manager Claude Puel hoopt dat hij zich met Leicester City na de ramp rond eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha langzaamaan weer op voetbal kan richten.

De Thaise miljardair kwam eind vorige maand op 61-jarige leeftijd om bij een helikoptercrash naast het King Power Stadium van Leicester. Ook de vier andere inzittenden overleefden het drama niet. Sindsdien stond alles in het teken van rouw bij de Premier League-club.

Puel was blij dat er de afgelopen week interlands op het programma stonden, zodat de aandacht even niet op Leicester gericht was en iedereen even zijn zinnen kon verzetten. Zaterdag staat het uitduel met Brighton & Hove Albion op het programma.

"We voelen geen druk, maar het is wel onze verantwoordelijkheid om de visie van Vichai voort te zetten. In de vorige twee wedstrijden was ik heel trots op mijn ploeg", aldus Puel, die Leicester na het drama met 0-1 zag winnen bij Cardiff City en met 0-0 gelijk zag spelen tegen Burnley.

"Het was goed dat de interlandperiode er was en dat de spelers zowel fysiek als mentaal even rust konden pakken. De internationals kwamen goedgemutst terug bij de club. We moeten ons nu weer op voetbal focussen, dat is het belangrijkst."

Srivaddhanaprabha krijgt standbeeld

Twee weken geleden maakte Leicester bekend dat er naast het King Power Stadium een standbeeld voor de overleden Srivaddhanaprabha komt. Mede dankzij de investeringen van de Thai werd de club in 2016 tegen alle verwachtingen in kampioen van Engeland.

In het duel met Burnley, de eerste thuiswedstrijd sinds de tragedie, werd Srivaddhanaprabha al groots geëerd. Zo droegen de spelers van Leicester speciale shirts en rouwbanden, was er een stille tocht van de fans naar het stadion en was er een videopresentatie over de omgekomen eigenaar te zien.

Leicester pakte in de eerste twaalf Premier League-duels van het seizoen zeventien punten. De ploeg van manager Puel staat daarmee op de tiende plaats. Brighton, de tegenstander van zaterdag, heeft drie punten minder en staat twaalfde.

