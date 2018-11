Gianni Infantino is hoopvol gestemd over het WK dat over precies vier jaar in Qatar wordt gehouden. De voorzitter van de FIFA noemde het mondiale eindtoernooi in Rusland van afgelopen zomer het beste WK ooit, maar hij vindt dat Qatar het in 2022 nog beter kan én moet doen.

"Elk komend WK moet het beste toernooi ooit moet worden", zegt Infantino in een verklaring van de FIFA. "Dat was afgelopen zomer in Rusland het geval en nu zijn alle ingrediënten weer aanwezig om ook het WK in 2022 tot een historisch evenement te maken."

Vanwege de hoge temperaturen in Qatar in de zomer wordt het WK tussen 21 november en 18 december 2022 afgewerkt. Het is de eerste keer dat het mondiale eindtoernooi in de herfst op het programma staat.

"Het is nu tussen 15 en 25 graden Celsius in Doha en dat zijn ideale omstandigheden voor zo'n groot evenement", vindt Infantino, die het als een voordeel ziet dat het Arabische land amper 180 kilometer lang is.

"Het toernooi zal heel compact zijn, alle stadions liggen maximaal op een uur reistijd van elkaar. Alle infrastructuur is aanwezig om de wereld te verwelkomen."

'WK zorgt voor betere mensenrechten in Qatar'

Sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 is veel te doen geweest om de erbarmelijke omstandigheden waaronder gastarbeiders uit voornamelijk Bangladesh en Nepal werken aan de bouw van nieuwe stadions.

De migranten moeten voor een laag salaris lange tijd in de hitte werken en hun woonomstandigheden zijn slecht. Dat leidde jaren geleden al tot een storm van kritiek, waarna Qatar vorig jaar beloofde de rechten van de arbeiders beter te beschermen.

Infantino ziet dat laatste als een belangrijk gevolg van het feit dat de golfstaat een WK mag organiseren. "Als je denkt aan alle discussies die we hebben gehad over mensenrechten in Qatar, dan is duidelijk dat de organisatie van het WK een grote sociale impact heeft gehad op de regio", aldus de 48-jarige Zwitser.

"Zonder het WK was het onderwerp mensenrechten nooit aangesneden en waren alle verbeteringen op dat gebied nooit doorgevoerd."

Het is nog niet duidelijk hoeveel landen een ticket krijgen voor het WK in Qatar. De FIFA hoopt 48 landen mee te laten doen aan het mondiale eindtoernooi, maar dat voornemen stuit vooralsnog op veel verzet. Nu is het nog zo dat 32 landen mogen deelnemen aan het WK en vanaf 2026 zijn dat er 48.