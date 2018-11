Lieke Martens heeft woensdag met twee treffers bijgedragen aan een 2-5-competitiezege van FC Barcelona bij Real Sociedad, maar viel wel geblesseerd uit. Merel van Dongen kreeg rood namens Real Betis.

Mede dankzij de doelpunten van de 25-jarige Martens, die verantwoordelijk was voor de 0-1 en 1-3, meldde Barcelona zich in elk geval voor een dag aan kop van de Primera División Femenino.

De Catalaanse club heeft nu 26 punten uit tien duels. FC Barcelona heeft twee punten meer dan regerend kampioen Atlético Madrid, maar die komt donderdag nog in actie tegen stadgenoot Rayo Vallecano.

Martens rondde na zeven minuten een snelle counter van Barcelona af en maakte na achttien minuten haar tweede van de avond in San Sebastian. De wedstrijd eindigde echter in mineur voor de Oranje-aanvaller, want vijf minuten voor rust werd de linksbuiten met een blessure naar de kant gehaald.

Over de ernst van de blessure is nog niets bekend. Barcelona laat op Twitter alleen weten dat de wissel noodzakelijk was vanwege "fysiek ongemak" bij de Limburgse.

Mede-international Stefanie van der Gragt mocht van trainer Fran Sánchez de laatste twintig minuten meedoen en maakte zodoende haar officiële debuut. De 26-jarige verdediger kwam afgelopen zomer over van Ajax, maar stond lange tijd aan de kant met een blessure.

Twee keer geel voor Van Dongen bij zege Betis

Van Dongen beleefde net als Martens geen al te gelukkige avond. De centrale verdediger van Real Betis kreeg in de laatste tien minuten twee keer geel en dus rood in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Huelva (1-0).

Mandy van den Berg en Jennifer Vreugdenhil speelden met Valencia met 2-2 gelijk tegen Albacete.