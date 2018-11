De FA en de Premier League staan lijnrecht tegenover elkaar wat betreft het terugdringen van het aantal buitenlanders na de Brexit. De Engelse voetbalbond wil de regels aanscherpen zodat zelfopgeleide spelers meer kansen krijgen, maar dat stuit op verzet bij de topcompetitie.

De Premier League-reglementen schrijven momenteel voor dat 8 van de 25 spelers in de wedstrijdselectie in eigen land opgeleid moeten zijn, maar de FA wil dat aantal opschroeven naar 12, ook als een Brexit-akkoord nog langer op zich laat wachten.

Volgens de bond zou dat het nationale team ten goede komen, omdat Engelse talenten op die manier meer speeltijd op het hoogste niveau zouden krijgen, maar volgens de Premier League is daar geen sprake van.

"Er is geen bewijs dat strengere quota dan die nu gelden een positieve invloed op de nationale teams hebben", reageert de Premier League woensdag in een verklaring. "Wij denken in het belang van het Britse voetbal als geheel."

"We hebben het hier ook over gehad met de EFL (de organisator van de overige drie Engelse profniveaus, red.) en de Scottish Professional Football League. Zij zijn het met ons eens dat de Brexit niet misbruikt moet worden om Britse clubs zwakker te maken en hun kansen om buitenlandse spelers vast te leggen te verkleinen."

Minder dan een derde van Premier League-spelers is Engels

Bondscoach Gareth Southgate heeft al vaker zijn zorgen over het geringe aantal Engelsen in de Premier League uitgesproken, maar ook hij ziet geen heil in de plannen van zijn werkgever. "Uit de statistieken blijkt dat strengere regels weinig verschil maken, want je kunt dan nog altijd een elftal zonder Britten opstellen."

Van alle spelers die dit seizoen in de Premier League uitkwamen, is slechts 30 procent Engels. Aan het begin van dit seizoen hadden de twintig clubs gezamenlijk 262 buitenlanders in hun selecties, wat neerkomt op dertien gemiddeld. Dat zou volgens de plannen van de FA ook de limiet moeten zijn na de Brexit.

De FA wil echter niet dat buitenlandse spelers aan meer eisen moeten voldoen om een werkvergunning te krijgen. Nu wordt daarbij gekeken naar het aantal interlands en naar welke positie hun land op de FIFA-ranglijst inneemt.

Volgens het voorstel van de bond verdwijnen die eisen en kunnen clubs na de Brexit iedere speler vastleggen, maar gaat er dus wel een limiet van dertien buitenlanders per club gelden. "Wij zijn ervan overtuigd dat het Engelse voetbal daar baat bij heeft", aldus de FA.

Tottenham Hotspur en Manchester City zijn twee van de vijf clubs met het maximum aantal buitenlanders in hun selectie (Foto: ANP)

'Internationalisering heeft juist bijgedragen aan groei'

Onzin, vindt Premier League-baas Richard Scudamore in gesprek met persbureau AP. "De internationalisering heeft juist bijgedragen aan de groei van de Premier League. De bezoekersaantallen en algehele belangstelling zijn enorm gestegen door buitenlandse spelers in de competitie."

"Wij hebben heel constructieve gesprekken met de overheid gevoerd over het belang van de toegang van onze clubs tot de Europese markt. En natuurlijk ook over de vele culturele en economische voordelen van een populaire Premier League."

Bekijk het programma en de stand in de Premier League