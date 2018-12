Nicklas Bendtner legt zich neer bij zijn veroordeling voor geweldpleging en zal een gevangenisstraf van vijftig dagen uitzitten. De Deense spits heeft zijn hoger beroep tegen het vonnis woensdag ingetrokken.

De dertigjarige Bendtner werd eerder deze maand veroordeeld voor het slaan en schoppen van een taxichauffeur in Kopenhagen. Hij heeft toegegeven dat hij de man mishandeld heeft, maar volgens de aanvaller van Rosenborg BK deed hij dat uit zelfbescherming.

Nadat de taxichauffeur meermaals de verkeerde route zou hebben gereden, besloten de international en zijn vriendin zonder te betalen uit te stappen. De taxichauffeur zou vervolgens een blikje naar het koppel gegooid hebben, waarna Bendtner hem belaagde.

Toen hij de taxichauffeur tegen de grond geslagen had, trapte hij het slachtoffer ook nog tegen het hoofd, met een hersenschudding tot gevolg. Volgens Bendtner was hij in paniek en was er sprake van noodweer, maar daar ging de rechter niet in mee.

De rechtbank besloot Bendtner begin deze maand daarom een gevangenisstraf van vijftig dagen en een boete van 1.500 Deense kronen (omgerekend zo'n 200 euro) op te leggen. De flamboyante spits besloot daartegen in beroep te gaan, maar is daar nu dus op teruggekomen.

Het besluit van Bendtner werd op Twitter bekendgemaakt door de officier van justitie van Kopenhagen. "De voetballer doet afstand van zijn beroep. Het vonnis is daarom definitief."

Spits al maanden uit beeld bij Deense bondscoach

Bendtner speelde 81 interlands en maakte dertig goals voor Denemarken, maar zijn laatste optreden in de nationale ploeg dateert alweer van maart van dit jaar. Sindsdien wordt de boomlange spits niet meer opgeroepen door bondscoach Age Hareide.

Met zijn Noorse club Rosenberg komt Bendtner dit seizoen uit in de Europa League, waarin alle vier wedstrijden tot dusver verloren gingen. De aanvaller speelde eerder voor onder meer VfL Wolfsburg, Juventus en Arsenal.