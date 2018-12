Josep Guardiola heeft woensdag een waarschuwing gekregen van de Engelse voetbalbond FA. De manager van Manchester City had onlangs kritiek op de aanstelling van de scheidsrechter voor de derby tegen Manchester United.

De stadsderby, die met 3-1 werd gewonnen door City, werd geleid door de in Manchester geboren Anthony Taylor. Guardiola zette voorafgaand aan het duel openlijk zijn vraagtekens bij de keuze van de FA.

De bond heeft de Spaanse coach nu gewaarschuwd en laten weten dat hij voortaan niets meer over scheidsrechtersaanstellingen mag zeggen, zowel in negatieve als positieve zin.

Het is niet de eerste keer in zijn tijd bij City dat Guardiola de aandacht op zich vestigt met zijn gedrag. Zo legde de FA hem in maart van dit jaar een boete van zo'n 22.500 euro op wegens het dragen van een geel lintje als steun aan opgepakte leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

Daarnaast moest het eerste Champions League-duel van dit seizoen, thuis tegen Olympique Lyon, vanaf de tribune bekijken. Hij was geschorst omdat zich vorig seizoen in de rust van de ontmoeting met Liverpool in de Champions League liet gaan tegen de arbitrage.

City vooralsnog ongenaakbaar

Guardiola kent vooralsnog een sterk seizoen met City. De 47-jarige Spanjaard gaat met de Engelse topclub royaal aan de leiding in de Premier League en in de Champions League vrijwel zeker van overwintering.

In de Premier League is City nog ongeslagen en is de grootmacht met 32 punten uit twaalf duels koploper. De voorsprong op concurrenten Liverpool (30 punten), Chelsea (28) en Tottenham Hotspur (27) is wel klein.

Na de interlandperiode gaat de Premier League voor Guardiola en City zaterdag verder met een uitwedstrijd tegen middenmoter West Ham United. Drie dagen later is Lyon in Frankrijk de tegenstander in de Champions League.

