Bondscoach Martin O'Neill en zijn assistent Roy Keane zijn woensdag vertrokken bij de Ierse nationale ploeg als gevolg van de slechte resultaten die de nummer 33 van de FIFA-ranking in de afgelopen maanden boekte.

Onder leiding van de twee, die volgens de nationale bond zelf zijn opgestapt, wonnen de Ieren slechts één van de laatste elf interlands en kon degradatie uit divisie B van de nieuwe Nations League onlangs niet worden afgewend. Eerder werd het WK in Rusland al misgelopen.

De 66-jarige O'Neill stond vijf jaar aan het roer bij Ierland. De Noord-Ier, die met zijn ploeg wel present was op het EK van twee jaar geleden en daar tot de achtste finales reikte, was eerder manager bij onder meer Leicester City, Celtic, Aston Villa en Sunderland.

Voormalig Manchester United-middenvelder Keane was sinds het begin de rechterhand van O'Neill bij Ierland. De 66-voudig Iers international was verder in 2014 korte tijd assistent bij Aston Villa en werkte als hoofdcoach bij Sunderland en Ipswich Town.

In navolging van O'Neill en Keane vertrekken ook de andere assistent-coach, Steve Guppy, en keeperstrainer Seamus McDonagh bij 'The Boys in Green'.

'O'Neill heeft ons geweldige avonden bezorgd'

Donal Conway, voorzitter van de Ierse voetbalbond, is lovend over het werk van O'Neill en Keane. "Ze hebben ons een aantal geweldige voetbalavonden bezorgd in het Aviva Stadium (waar Ierland zijn thuisduels afwerkt, red.), Lille, Wenen en Cardiff. Dat waren hoogtepunten in het Ierse voetbal", zegt hij.

In Lille plaatste Ierland zich op het EK van 2016 voor de achtste finales door Italië met 1-0 te kloppen, in Wenen werd Oostenrijk later dat jaar met dezelfde cijfers verslagen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2018. In Cardiff eindigde het duel met Wales ruim een jaar geleden in 0-1, wat een plek in de play-offs voor het WK betekende. In die play-offs was Denemarken toen te sterk.

De uitwedstrijd tegen de Denen van maandag in de Nations League (0-0) was de laatste wedstrijd van de Ieren onder leiding van O'Neill en Keane. Bij aanvang van dat duel was al zeker dat Ierland zou degraderen naar divisie C.

De interlands van Ierland in 2018 Turkije-Ierland (1-0)



Frankrijk-Ierland (2-0)

Ierland-Verenigde Staten (2-1)

Wales-Ierland (4-1)

Polen-Ierland (1-1)

Denemarken-Ierland (0-0)

Ierland-Wales (0-1)

Ierland-Noord-Ierland (0-0)

Denemarken-Ierland (0-0)

