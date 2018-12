De UEFA overweegt de Video Assistant Referee (VAR) niet pas volgend jaar, maar al vanaf de knock-outfase van dit seizoen in te voeren in de Champions League. De bond neemt er begin december aan de hand van een rapport een beslissing over.

"Ik verwacht het rapport over ongeveer een week en dan zullen we zien wanneer we de VAR kunnen invoeren. Uiterlijk volgend seizoen", aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. De videoarbiter wordt momenteel al in vrijwel alle grote Europese competities gebruikt.

Andrea Agnelli, voorzitter van de belangenvereniging van Europese clubs, benadrukt dat vervroegde invoering van de videoarbiter in de Champions League realistisch is. "Uiterlijk volgend seizoen betekent dat er ook ruimte is voor eerdere invoering."

In september werd door de UEFA besloten dat de VAR per volgend seizoen wordt gebruikt in de Champions League. De bedoeling is bovendien dat de modernste technologie ook bij het EK 2020 ingezet wordt en vanaf het seizoen 2020/2021 bij de Europa League en Nations League.

Het is vooralsnog niet bekend of de UEFA overweegt het gebruik van de videoscheidsrechter ook bij de andere toernooien dan de Champions League vervroegd toe te passen.

Discussie nam toe na bizarre strafschop

De discussie over het versneld invoeren van de VAR in de Champions League nam begin deze maand toe nadat Manchester City-aanvaller Raheem Sterling op bizarre wijze een strafschop kreeg in het thuisduel met Shakhtar Donetsk.

Sterling viel overduidelijk doordat hij zelf in de grond trapte, maar scheidsrechter Viktor Kassai gaf tot ieders verbazing een strafschop. Onder anderen City-manager Josep Guardiola pleitte na het incident voor een vervroegde toetreding van de videoarbiter.

"De scheidsrechters hebben lang geleden al laten weten dat ze hulp nodig hebben. Ze willen geen fouten maken. Het neemt hooguit tien seconden in beslag om een beslissing te nemen met hulp van de VAR", zei de Spanjaard.

De FIFA deed bij het WK van afgelopen zomer in Rusland al een beroep op de VAR en in Nederland wordt dit seizoen voor het eerst bij alle wedstrijden in de Eredivisie door videoscheidsrechters meegekeken.

Bovendien werken vrijwel alle grote competities dus al met de VAR, met uitzondering van de Premier League. De clubs in Engeland bereikten vorige week een akkoord om de videoscheidsrechter per volgend seizoen in te zetten.

In bovenstaande samenvatting is het penaltymoment met Sterling vanaf 00:34 te zien

Bekijk het programma en de standen in de Champions League