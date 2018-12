FC Utrecht moet het wederom lang stellen zonder spits Simon Makienok. De 28-jarige Deen heeft opnieuw een knieblessure, moet worden geopereerd en is maanden uitgeschakeld.

Makienok kwam in de zomer van 2017 over van Palermo en scheurde een kruisband nog voor het seizoen goed en wel was begonnen. Hij speelde daardoor vorig seizoen geen enkele wedstrijd voor Utrecht.

Dit seizoen maakte hij zijn eerste minuten, maar een terugslag in zijn zwakke knie leidt dus opnieuw tot een lange revalidatieperiode.

"Veel mensen vroegen mij waarom ik al enige tijd niet heb getraind en geen wedstrijden speel. De waarheid is dat ik weer last heb gekregen van mijn knie en helaas is een operatie nodig om het probleem te verhelpen", schrijft Makienok op Instagram.

De Deen, die zes keer uitkwam voor zijn land, speelde tot dusver slechts vijf officiële duels voor FC Utrecht. Hij kwam daarin niet tot scoren.

Spelerspaspoort Simon Makienok 2008-2009: Herfölge BK

2009-2012: HB Köge

2012-2014: Bröndby IF

2014-2015: Palermo

2015-2016: Charlton Athletic

2016-2017: Preston North End

2017-heden: FC Utrecht

FC Utrecht speelt zondag tegen De Graafschap

Zonder Makienok gaat FC Utrecht zondag in de Eredivisie op jacht naar de zesde overwinning van het seizoen. Om 14.30 uur is laagvlieger De Graafschap de tegenstander in stadion Galgenwaard.

De ploeg van trainer Dick Advocaat is met achttien punten uit twaalf duels de nummer acht van de competitie en treft voor de winterstop ook nog Excelsior (uit), Heracles Almelo (thuis), sc Heerenveen (uit) en Ajax (thuis).

Bovendien staat Utrecht op donderdag 20 december, drie dagen vóór de ontmoeting met Ajax, in Rotterdam tegenover Feyenoord in de achtste finales van de TOTO KNVB-beker.

