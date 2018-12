Nu de groepsfase van de Nations League erop zit, weet ieder land tot welke pot het behoort bij de loting voor de kwalificatiereeks van het EK 2020. Ook is duidelijk hoe de invulling van de divisies bij de volgende editie van de Nations League eruitziet.

Nederland staat er in beide gevallen goed voor. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman verzekerde zich in de sterke poule met wereldkampioen Frankrijk en Duitsland van de finaleronde van de Nations League (en dus uiteraard handhaving in divisie A) én een status als groepshoofd bij de loting voor de EK-kwalificatie.

Duitsland is het topland dat er het slechtst van afkomt. 'Die Mannschaft' degradeerde naar divisie B. De Duitse ploeg had door het 2-2-gelijkspel tegen Oranje bovendien een plek in de top tien van de A-divisie en daarmee een plek in pot 1 bij de EK-kwalificatieloting niet meer in eigen hand. De laatste plek in die pot ging naar Polen, dat Portugal in de laatste speelronde op 1-1 hield.

Naast Nederland en Polen zijn Portugal, Engeland, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, België, Italië en Kroatië groepshoofd bij de kwalificatie voor het EK 2020.

Oranje, Portugal, Engeland en Zwitserland komen in tegenstelling tot de andere landen niet in een poule met zes, maar vijf tegenstanders terecht. Het kwartet wacht volgend jaar juni namelijk nog de finaleronde van de Nations Lague. Die loting voor de EK-kwalificatie is op zondag 2 december in Dublin.

Potindeling loting EK-kwalificatie Pot 1: Nederland, Polen, Portugal, Engeland, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, België, Italië en Kroatië

Pot 2: Duitsland, IJsland, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Wales, Rusland en Tsjechië

Pot 3: Slowakije, Turkije, Ierland, Noord-Ierland, Schotland, Noorwegen, Servië, Finland, Bulgarije en Israël

Pot 4: Hongarije, Roemenië, Griekenland, Albanië, Montenegro, Cyprus, Estland, Slovenië, Litouwen en Georgië

Pot 5: Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland, Luxemburg, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Moldavië, Gibraltar en Faeröer

Pot 6: Letland, Liechtenstein, Andorra, Malta en San Marino

Nummers één en twee in groep naar EK 2020

De nummers één en twee van elke kwalificatiegroep, die uit vijf of zes landen zal bestaan, plaatsen zich voor het EK. Er blijven uiteindelijk vier tickets over en die zijn te verdienen in de play-offs van de Nations League.

De groepswinnaars van de vier divisies zijn zeker van een plek in de play-offs, die in maart 2020 worden gespeeld. Als ze zich niet via het gebruikelijke kwalificatietoernooi weten te plaatsen voor het EK, dan kan via deze play-offs alsnog een ticket voor het eindtoernooi worden veroverd. Per divisie is één EK-ticket te verdienen.

Nederland, Zwitserland, Portugal, Engeland (divisie A), Oekraïne, Zweden, Bosnië en Herzegovina, Denemarken (divisie B), Schotland, Finland, Noorwegen, Servië (divisie C), Georgië, Wit-Rusland, Kosovo en Macedonië (divisie D) zijn zodoende verzekerd van een vangnet als kwalificatie op de reguliere manier niet lukt.

Vier nieuwe landen in divisie A Nations League 2020

Met het einde van de groepsfase in de Nations League is ook bekend welke landen zullen promoveren en degraderen in het nieuwe landentoernooi.

Uit de hoogste divisie degradeerden Duitsland, IJsland, Polen en Kroatië. Ze worden vervangen door Oekraïne, Bosnië en Herzegovina, Denemarken en Zweden, de landen die groepswinnaar werden in divisie B. In de overige divisies vonden ook verschuivingen plaats.

De tweede editie van de Nations League gaat pas na het EK van 2020 van start. De groepsfase van het toernooi, waarbij Nederland dus opnieuw in de hoogste divisie uitkomt, begint dat jaar in september.