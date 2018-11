Duitsland zit bij de loting voor het kwalificatietoernooi van het EK 2020 in pot 2. 'Die Mannschaft' treft daardoor sowieso een van de tien sterkste landen van de Nations League.

Door het 2-2-gelijkspel tegen Oranje van maandagavond in Gelsenkirchen had Duitsland een plek in de top tien van de A-divisie niet meer in eigen hand. Alles hing af van de wedstrijd tussen Portugal en Polen van dinsdagavond.

Bij een overwinning van Portugal was Duitsland in plaats van Polen in pot 1 beland, maar Polen speelde in Guimaraes met 1-1 gelijk en geniet dus een beschermde status bij de loting op zondag 2 december in Dublin.

Naast Nederland en Polen zijn Portugal, Engeland, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, België, Italië en Kroatië groepshoofd bij de kwalificatie voor het EK 2020. Die landen kunnen dus allemaal in een poule met Duitsland belanden.

Potindeling loting EK-kwalificatie Pot 1: Nederland, Polen, Portugal, Engeland, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, België, Italië en Kroatië

Pot 2: Duitsland, IJsland, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Wales, Rusland en Tsjechië

Pot 3: Slowakije, Turkije, Ierland, Noord-Ierland, Schotland, Noorwegen, Servië, Finland, Bulgarije en Israël.

Pot 4: Hongarije, Roemenië, Griekenland, Albanië, Montenegro, Cyprus, Estland, Slovenië, Litouwen en Georgië

Pot 5: Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland, Luxemburg, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Moldavië, Gibraltar en Faroër

Pot 6: Letland, Liechtenstein, Andorra, Malta en San Marino

Nummers één en twee in groep naar EK 2020

De nummer één en twee van elke kwalificatiegroep, die uit vijf of zes landen zal bestaan, plaatsen zich voor het EK. Er blijven uiteindelijk vier tickets over en die zijn te verdienen in de play-offs van de Nations League.

De groepswinnaars van de vier divisies zijn zeker van een plek in de play-offs, die in maart 2020 worden gespeeld. Als ze zich niet via het gebruikelijke kwalificatietoernooi weten te plaatsen voor het EK, dan kan via die play-offs alsnog een ticket voor het eindtoernooi worden veroverd. Per divisie is één EK-ticket te verdienen.

Nederland, Zwitserland, Portugal, Engeland (divisie A), Oekraïne, Zweden, Bosnië en Herzegovina, Denemarken (divisie B), Schotland, Finland, Noorwegen, Servië (divisie C), Georgië, Wit-Rusland, Kosovo en Macedonië (divisie D) zijn zodoende verzekerd van een vangnet als kwalificatie op de reguliere manier niet lukt.