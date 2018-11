Zweden heeft dinsdagavond promotie naar de A-divisie in de Nations League afgedwongen. De ploeg van bondscoach Janne Andersson was voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor Rusland. Schotland en Servië gaan naar de B-divisie en Arber Zeneli hielp Kosovo naar divisie C.

Bij Zweden-Rusland tekende Victor Lindelöf na 41 minuten voor de openingstreffer in de Friends Arena in Solna. De verdediger van Manchester United kreeg de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten na een corner en schoot onberispelijk binnen.

Het bleef lange tijd bij die ene treffer, maar Zweden stelde twintig minuten voor tijd de overwinning veilig. Spits Marcus Berg liet doelman Andrey Lunev kansloos door een rebound van dichtbij binnen te werken.

Door de overwinning komt Zweden net als Rusland op zeven punten, maar de Scandinaviërs mogen zich op basis van onderling resultaat groepswinnaar noemen.

Het eerste duel tussen de twee landen eindigde in oktober in een doelpuntloos gelijkspel. Turkije pakte in de eerste vier groepswedstrijden slechts drie punten en degradeert als hekkensluiter van groep 2 naar de C-divisie.

Bij de volgende editie van de Nations League zullen Duitsland, IJsland, Polen en Kroatië in de B-divisie spelen en hun plekken in de A-divisie worden naast Zweden overgenomen door Denemarken, Oekraïne en Bosnië en Herzegovina.

Duitsland in pot 2 bij loting EK-kwalificatie

Portugal en Polen beslechtten het laatste duel in groep 3 van de A-divisie in een 1-1-gelijkspel. Arek Milik benutte na rust een strafschop, terwijl André Silva de Portugezen na 34 minuten op voorsprong had gezet.

Portugal, dat door een rode kaart van Danilo Pereira vanaf de 63e minuut met tien man speelde, was al zeker van groepswinst. Polen kon degradatie naar de B-divisie niet meer voorkomen.

Door de remise in Portugal geniet Polen bij de loting voor de EK-kwalificatie wel een geplaatste status, omdat de Oost-Europeanen bij de beste tien landen van de A-divisie horen.

Dat gaat ten koste van Duitsland, dat bij de loting op zondag 2 december in pot 2 zit. 'Die Mannschaft' gaf maandagavond in de slotfase een zege uit handen tegen Oranje: 2-2.

Het Nederlands elftal heeft samen met Portugal, Engeland, Zwitserland, Polen, België, Spanje, Frankrijk, Italië en Kroatië een geplaatste status bij de loting.

Schotland en Servië promoveren

Schotland speelt bij de volgende editie van de Nations League in de B-divisie. De ploeg van bondscoach Alex McLeish was in de laatste cruciale groepswedstrijd, dankzij drie treffers van James Forrest, met 3-2 te sterk voor Israël en eindigt daardoor bovenaan in groep 1 van de C-divisie.

Ook Servië neemt afscheid van de C-divisie. De ploeg van bondscoach Mladen Krstajic won met 4-1 van Litouwen en dat was genoeg om boven Roemenië te eindigen in groep 4. De Roemenen wonnen met 0-1 bij Montenegro.

In divisie D was sc Heerenveen-aanvaller Arber Zeneli goud waard voor Kosovo, dat met 4-0 te sterk was voor Azerbeidzjan en zo groepswinst veiligstelde. Zeneli tekende voor drie van de vier doelpunten bij de thuisploeg.

Alle groepswinnaars van de vier divisies zijn zeker van een plek in de play-offs, die in maart 2020 worden gespeeld. Als ze zich niet via het gebruikelijke kwalificatietoernooi weten te plaatsen voor het EK 2020, dan kan via die play-offs alsnog een ticket voor het eindtoernooi worden veroverd.

