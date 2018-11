Jong Ajax heeft dinsdagavond slechte zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Michael Reiziger ging verrassend met 4-3 onderuit bij laagvlieger Jong FC Utrecht.

Nick Venema was met drie treffers de grote man aan de kant van de thuisploeg. De spits opende na acht minuten de score op aangeven van Sylla Sow en werkte vijf minuten later ook de 2-0 binnen in Stadion Galgenwaard.

Saku Ylätupa zorgde na ruim een half uur met een geplaatst schot voor de aansluitingstreffer, maar verder dan dat kwam Jong Ajax in de eerste helft niet. Vlak na rust tekende uitblinker Venema voor de 3-1 door een counter af te ronden.

In de 56e minuut werd het nog iets erger voor Jong Ajax nadat Boy Kemper de bal in eigen doel werkte. Teun Bijleveld maakte er tien minuten later wel 4-2 van, maar Jong FC Utrecht hield eenvoudig stand.

Venema verzuimde in de slotfase zelfs zijn vierde treffer aan te tekenen door een strafschop te missen. De 4-3 viel pas in de allerlaatste seconde van de wedstrijd en kwam op naam van Václav Cerny, die zijn afstandsschot onder de blunderende doelman Maarten Paes door zag gaan.

Derde nederlaag in vier duels voor Jong Ajax

Bij de Amsterdammers stonden naast Cerny onder anderen verdediger Perr Schuurs en spits Kaj Sierhuis aan de aftrap. Het drietal deed de hele wedstrijd mee.

Door de nederlaag in Utrecht blijft Jong Ajax, dat drie van zijn laatste vier wedstrijden verloor, op negentien punten steken. De kampioen van vorig seizoen bezet de elfde plek in de Eerste Divisie.

Jong FC Utrecht boekte pas de tweede zege van het seizoen. De formatie van coach Robin Pronk komt op negen punten, maar blijft wel op de achttiende plek staan. Alleen Helmond Sport en FC Dordrecht (zes punten) doen het slechter.

