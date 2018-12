Feyenoord gaat op zoek naar een nieuw hoofd van de jeugdopleiding. De Rotterdamse club heeft dinsdag de samenwerking met Richard Grootscholten verbroken.

Beide partijen gaan officieel per 1 maart uit elkaar, maar Grootscholten is tot die tijd vrijgesteld van werkzaamheden. Volgens Feyenoord is de breuk een gevolg van een verschil van inzicht over het te voeren beleid.

"De partijen hebben overeenstemming bereikt over de tussentijdse beëindiging van zijn contract en hebben besloten geen verdere mededelingen te doen over zijn vertrek", laat de clubleiding in een verklaring weten.

Grootscholten begon in april 2016 bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij was eerder werkzaam bij Zaglebie Lubin FC in Polen, het Russische Kuban Krasnodar, de Vancouver Whitecaps in Canada en bij Sparta Rotterdam.

Onder Grootscholten stroomden onder anderen Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida, Mo El Hankouri, Dylan Vente, Wouter Burger, Orkun Kökcu en Ramon ten Hove door naar de A-selectie van Feyenoord.