Javairô Dilrosun kan tot de winterstop niet meer in actie komen. De aanvaller van Hertha BSC liep maandagavond in de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland (2-2) een spierblessure op.

De twintigjarige Dilrosun kwam vlak voor rust het veld in voor de geblesseerde Ryan Babel en maakte zijn eerste minuten voor Oranje. Zijn debuutwedstrijd was niet van lange duur, want hij moest zich in de 66e minuut geblesseerd laten wisselen in Gelsenkirchen.

Zijn club Hertha maakte dinsdagavond bekend dat Dilrosun met een spierblessure in zijn dij kampt en de rest van dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen.

Trainer Dárdai liet eerder al weten flink te balen van de blessure van de Amsterdammer. "Dit is niet normaal. We hebben dit seizoen nog nooit twee of drie keer achter elkaar met hetzelfde team kunnen spelen. Er zijn altijd wel een paar geblesseerden", zei de Hongaarse coach.

Hertha-verdediger Karim Rekik liep eerder deze maand een spierscheuring op. Met Derrick Luckassen heeft de Duitse club nog een Nederlander in de selectie.

Dárdai vond dat Oranje-oproep te vroeg kwam

Dárdai was sowieso geen voorstander van de uitverkiezing van Dilrosun, die dit seizoen in tien van de elf competitiewedstrijden in actie kwam voor Hertha en daarin twee keer scoorde.

Volgens Dárdai had de Amsterdammer pas een uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman moeten krijgen als hij over een langere periode constant zou presteren bij Hertha. "Hij werd bejubeld na zijn sterke optreden in het begin, maar de laatste tijd is het mager", zei hij daar vorige week over.

Hertha neemt het zaterdag in de Bundesliga op tegen TSG Hoffenheim, de huidige nummer zes van de ranglijst. Hertha heeft drie punten minder en bezet de achtste plek.

Dilrosun zag maandag buiten de lijnen hoe het Nederlands elftal in de slotfase twee keer scoorde tegen Duitsland en zo een gelijkspel uit het vuur sleepte in de Veltins Arena. Oranje verzekerde zich daardoor van groepswinst en een plek in de finaleronde van de Nations League.

