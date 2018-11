Ovidiu Hategan floot maandag de tweede helft van Duitsland-Nederland in de wetenschap dat zijn moeder net was overleden. De Roemeense scheidsrechter vernam het tragische nieuws in de rust van het Nations League-duel.

De Roemeense bond bevestigt dinsdag tegenover het Duitse persbureau DPA dat Hategan in de rust te horen kreeg dat zijn moeder net overleden was.

De 38-jarige arbiter wist dat het erg slecht met haar ging en had zijn familie gevraagd hem constant op de hoogte te houden. Ze overleed in een ziekenhuis in zijn geboortestad Arad. Hategan werd in de kleedkamer getroost door zijn assistenten, die hem overtuigden de wedstrijd in Gelsenkirchen af te maken.

De scheidsrechter keerde terug op het veld en zag Oranje een 2-0-achterstand ombuigen in een 2-2-gelijkspel, wat genoeg was voor de poulewinst en een plaats in de finaleronde van de Nations League.

Ook Van Dijk troost arbiter na afloop

Na het laatste fluitsignaal werd de scheidsrechter overmand door emoties. Hij werd getroost door Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, die kort daarvoor voor de gelijkmaker had gezorgd.

"Die man brak en stond met tranen in zijn ogen, want hij had net zijn moeder verloren", zei de verdediger tegen FOX Sports. "Ik heb hem sterkte gewenst en gezegd dat hij goed had gefloten. Het is iets kleins, maar misschien dat het hem helpt."

De Duitse bond regelde maandagavond na afloop van de wedstrijd dat Hategan direct naar huis kon vliegen. Hij zou eigenlijk pas op dinsdag met zijn assistenten terugkeren naar Roemenië.