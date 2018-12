Ook Juventus ontkent van plan te zijn zich aan te sluiten bij een Europese Super League. Onder meer Bayern München kwam onlangs met een vergelijkbare boodschap.

Begin deze maand meldden toonaangevende media op basis van documenten van klokkenluidersplatform Football Leaks dat zestien Europese topclubs werken aan de invoering van een eigen competitie. Ze zouden daarbij uit de nationale competitie stappen.

Direct na de publicatie daarvan stelde Bayern, dat samen met Juventus tot die zestien clubs zou behoren, niets van onderhandelingen te weten. De Italiaanse topclub spreekt nu dus woorden van gelijke strekking.

"Ik kan bevestigen dat we dat document nooit gezien of besproken hebben. We hebben ook niet meegedacht", zegt voorzitter Andrea Agnelli tegen de BBC. "Wij blijven trouw aan de UEFA en willen binnen de bond vooruit met het voetbal."

Naast Bayern en Juventus, werden Real Madrid, FC Barcelona, ​​Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, AC Milan, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Internazionale en AS Roma genoemd als deelnemers aan de Super League.

Super League in het kort Zestien Europese topclubs

Geen Nederlandse deelnemers

Gesloten competitie

Meer inkomsten

Eigen scheidsrechters en regels

FIFA, UEFA en Europese competities fel tegenstander

Onlangs lieten de FIFA, de UEFA en de vereniging voor Europese competities weten fel tegenstander te zijn van een eventuele Super League.

"Het is duidelijk dat deze dreiging bestaat. Ik denk dat de verantwoordelijken zich goed moeten afvragen wat de gevolgen zijn als ze zich volledig afsplitsen", zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino over het toernooi dat in 2021 van start zou moeten gaan.

UEFA-preses Aleksander Ceferin noemde een dergelijke opzet "schadelijk en saai". "Met zo'n competitie verdwijnt de solidariteit in en de ontwikkeling van het voetbal. Op de lange termijn zouden deze topclubs de verliezer zijn", liet de Sloveen weten.

De Europese competities zeiden in een verklaring niets te voelen voor een gesloten competitie. "Wij staan voor het Europese sportmodel waarbij promotie, degradatie en de sportieve verdiensten van clubs de kern vormen van elke competitie."