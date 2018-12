De Nederlandse media zijn een dag na het sensationele gelijkspel van Oranje tegen Duitsland (2-2) overwegend lovend over Ronald Koeman en zijn ploeg. Nederland pakte in de laatste interland van 2018 een ticket voor de finaleronde van de Nations League én de play-offs voor het EK van 2020.

De Telegraaf tilt niet te zwaar aan de manier waarop Oranje in Gelsenkirchen op een 2-0-achterstand kwam. De krant vindt dat Oranje in de afgelopen maanden heeft laten zien dat de ploeg met een nieuwe generatie op de goede weg is.

"Daardoor mag je de eerste twintig minuten met twee tegengoals gerust als incident benoemen. Koeman zal zijn groep ermee confronteren en intern hard oordelen over de nonchalante, gemakzuchtige en zelfs een beetje afwezige start tegen Duitsland", schrijft de krant.

"Tegelijkertijd weet hij dat zijn internationals grotere stappen hebben gemaakt dan voor mogelijk werd gehouden. Met de fris- en fruitigheid bij Oranje veroverde het team tevens de harten weer van de Nederlandse voetballiefhebbers. De late 'Duitse' ontsnapping van het Nederlands elftal zal daar nog veel verder aan bijdragen."

'Wéér een wonderlijke, memorabele voetbalavond'

Het AD constateert dat momenteel alles meezit bij het Nederlands elftal, dat tegen Duitsland in de slotfase alsnog een goed resultaat boekte door doelpunten van Quincy Promes en Virgil van Dijk.

"Het heeft iets onwerkelijks, de gelijkmaker valt uit het totale niets, op wéér een wonderlijke, memorabele voetbalavond. Je verzint het haast niet: de winst van Oranje in de loodzware poule A in de Nations League, nota bene op een avond waarop het lange tijd wordt afgetroefd door de sterkere Duitsers", aldus het dagblad.

"Het bewijst maar weer: zelfs op een mindere avond heeft het nieuwe Nederlands elftal het geluk weer aan zijn zijde. Het nieuwe elan zit hem niet alleen in het spel zelf, maar ook in een vorm van heilig geloof, van onverzettelijkheid en veerkracht. Van teamgeest ook."

'Al met al speelde Oranje erg matig'

Net als De Telegraaf en het AD is de Volkskrant positief over het Nederlands elftal, al is de krant wel kritisch over het spel dat de ploeg van bondscoach Koeman liet zien in de Veltins-Arena.

"Al met al speelde Oranje matig. Dergelijke schommelingen in niveau zijn logisch bij een relatief jong, veelbelovend elftal in opbouw, al was het verval dan te groot. Koeman voorspelde vrijdag al dat mindere wedstrijden zouden volgen, want tegen Frankrijk was sprake van de perfecte avond", aldus de Volkskrant.

"Dat hij zo snel gelijk kreeg, kwam niet onverwacht. Duitsland was vorige maand in Amsterdam ook al gevaarlijker, zeker in de eerste helft, doch verloor toen geflatteerd met 3-0. Een van de verschillen tussen toen en maandag was dat de eerste twee Duitse kansen nu meteen doelpunten opleverden."

'Het zit Koeman wonderlijk veel mee'

Ook Trouw verbaast zich over de goede resultaten. Oranje won eerder al van Duitsland én wereldkampioen Frankrijk. "Krachtig leek de alweer overtrokken euforie na de 2-0-zege van vrijdag op Frankrijk de kop in te worden gedrukt. Maar aan het eind glorieerde toch weer Ronald Koeman, de bondscoach voor wie voorlopig veel meezit, wonderlijk veel soms", constateert de krant.

"Verdiend telt niet in voetbal. Duitsland speelde goed in deze Nations League, het best misschien wel per saldo van de drie. Maar voor Oranje en Koeman lonkt na een toch al voorspoedige reeks een mooie gelegenheid om verder te leren, in juni met de besten van dit toernooi."

De loting voor de finaleronde van de Nations League is op maandag 3 december in Dublin. Het minitoernooi begint op woensdag 5 juni met de eerste halve finale en de eindstrijd is op zondag 9 juni in Porto.