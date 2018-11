Joachim Löw is erg teleurgesteld over het gelijkspel tegen Oranje in de Nations League (2-2). De Duitse bondscoach vindt dat het resultaat van maandag symbool staat voor het jaar dat hij met zijn ploeg beleefde.

De Duitsers leken in Gelsenkirchen op weg naar een overwinning, maar in de slotminuten scoorden Quincy Promes en Virgil van Dijk voor Nederland.

"Ik heb veel meer positieve dan negatieve dingen gezien, maar uiteindelijk liep het toch weer verkeerd af. Het past een beetje bij het jaar dat we beleven", aldus Löw.

Duitsland werd op het WK in Rusland als titelverdediger al in de groepsfase uitgeschakeld en kwam in de Nations League niet verder dan twee punten. Daarmee degradeert de ploeg uit divisie A van het landentoernooi.

'Die Mannschaft' was bijna de hele wedstrijd beter dan Oranje, maar gaf de voorsprong in de slotminuten toch weg. "Dat mag niet", erkende Löw. "Maar soms moet je die prijs betalen. We speelden met een relatief jonge ploeg."

'Hoop dat Portugal van Polen wint'

Onze oosterburen moeten zelfs vrezen dat ze op 2 december tijdens de loting voor het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 geen groepshoofd zijn. "Laten we maar hopen dat Portugal dinsdagavond van Polen wint, anders dreigt een zware loting", aldus Löw.

Spelmaker Toni Kroos was het met zijn coach eens dat Duitsland de comfortabele voorsprong in Gelsenkirchen nooit had mogen weggeven. "Wat er uiteindelijk gebeurde, is moeilijk te accepteren. Heel zuur. We hadden onszelf moeten belonen", zei hij.

Het gelijkspel betekent dat Nederland samen met Portugal, Engeland en Zwitserland zeker is van de finaleronde van de Nations League. Bovendien heeft Oranje een ticket voor de play-offs van het EK 2020 te pakken.