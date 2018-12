Bondscoach Ronald Koeman gaf na de knappe comeback tegen Duitsland (2-2) ruiterlijk toe dat het idee om een briefje met tactische aanwijzingen rond te laten gaan, niet van hem kwam.

"Ik wist van niets", erkende Koeman bij de NOS. "Dat briefje kwam van mijn assistenten Dwight Lodeweges en Kees van Wonderen. Ik heb het maar aan Kenny Tete gegeven, want die stond het dichtstbij."

Op het papiertje stond de opstelling waarmee Oranje in de slotfase op jacht ging naar de gelijkmaker. Zo moest aanvoerder Virgil van Dijk naast Luuk de Jong in de spits staan en werd middenvelder Frenkie de Jong naar achteren gehaald.

De omzetting bleek succesvol, want dankzij een rake volley van Van Dijk pakte Oranje een punt en daarmee ook meteen de groepswinst en een ticket voor de finaleronde van de Nations League.

'Waren niet zo goed als vrijdag'

Koeman was dan ook trots. "Deze ploeg heeft karakter getoond, want qua spel was het niet goed. We hadden minder energie dan vrijdag tegen Frankrijk. Voorin was er weinig vastigheid. Iedereen was niet zo goed als toen."

De bondscoach vond dat hij ook niet van zijn spelers mocht verwachten dat ze twee keer in vier dagen een topprestatie konden leveren. "Ik denk dat dat nog een stap te veel is om twee keer top te zijn tegen zulke tegenstanders. Dat is nog iets waar we in moeten groeien."

Koeman is wel onder de indruk van de groeicurve van Oranje. "We hebben dit jaar tien interlands gespeeld en tegen niemand zijn we kansloos geweest, ook al dacht men dat wel in sommige gevallen. Dit team is echt gegroeid, maar er is gelukkig nog veel ruimte om te verbeteren."

Door de groepswinst strijdt Oranje in juni tegen Portugal, Zwitserland en Engeland om de eindzege in de Nations League. De loting voor de halve finales is op 3 december. De winnaar krijgt 6 miljoen euro.

Bekijk het programma en de standen in de Nations League