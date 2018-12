Virgil van Dijk is trots dat Oranje zich maandagavond terug wist te vechten in het Nations League-duel met Duitsland (2-2). Nederland sloeg in de slotfase twee keer toe en verzekerde zich zo van groepswinst én een plek in de finaleronde.

"Ik ben trots op dit team. Het was het allemaal net niet bij ons vanavond, maar we hebben echt karakter getoond. Dit is de beloning voor ons goede werk de afgelopen maanden", zei Van Dijk direct na afloop in Gelsenkirchen bij de NOS.

Oranje was in de eerste helft geen schim van de ploeg die vrijdagavond met 2-0 te sterk was voor wereldkampioen Frankrijk. Duitsland stond al binnen twintig minuten op voorsprong door treffers van Timo Werner en Leroy Sané.

"De eerste helft was gewoon niet goed", gaf Van Dijk toe. "We konden niet goed druk zetten en waren bij de doelpunten een stapje te laat. We hadden veel de bal, maar het was het gewoon nét niet."

'Geweldig dat die gelijkmaker nog viel'

In de tweede helft kwam Oranje beter voor de dag, al bleven grote kansen lange tijd uit. De aansluitingstreffer viel in de 85e minuut alsnog via Quincy Promes, waarna Van Dijk in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de 2-2 maakte.

De aanvoerder van Oranje kreeg in de slotfase een handgeschreven briefje in zijn handen gedrukt met daarop de opdracht om het strafschopgebied van Duitsland op te zoeken, een tactiek die het gewenste effect opleverde.

"Ik probeerde samen met Luuk de Jong een beetje oorlog te zoeken daar", vertelde verdediger Van Dijk over zijn rol in de slotfase. "De bal viel goed en ik raakte 'm heerlijk. Geweldig dat we nog die gelijkmaker maakten. We kunnen ons gaan opmaken voor mooie wedstrijden in de finaleronde."

Promes vindt dat Oranje trots mag zijn

Ook Promes was maandag de gevierde man bij Oranje. De aanvaller van Sevilla verving de geblesseerde Steven Bergwijn in de basis en was met zijn fraaie doelpunt in de 85e minuut van grote waarde.

"Mijn treffer kwam op een belangrijk moment in de wedstrijd", zei een blije Promes bij de NOS. "Dat gaf ons de kracht om door te gaan. We moesten iets forceren en gelukkig maakten we nog twee doelpunten."

Promes moest net als Van Dijk toegeven dat het Nederlands elftal in de eerste helft niet imponeerde in de Veltins Arena. "We hadden het alleen in de eerste helft heel moeilijk. De Duitsers waren goed, maar ik denk dat het gelijkspel terecht is. We mogen trots zijn op deze prestatie."

De finaleronde in de Nations League wordt in juni 2019 afgewerkt. Nederland neemt het dan op tegen de andere groepswinnaars in de A-divisie: Portugal, Engeland en Zwitserland.