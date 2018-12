Oranje heeft maandag na een knappe comeback een punt gepakt in het duel in de Nations League met Duitsland. Dankzij het 2-2-gelijkspel eindigt Nederland bovenaan in de groep. Daardoor is het elftal zeker van deelname aan de play-offs voor het EK van 2020 én mag de ploeg volgend jaar strijden om de eindzege in het landentoernooi.

Door het gelijkspel eindigt Oranje op doelsaldo boven Frankrijk. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman mag nu in juni tegen Zwitserland, Engeland en Portugal strijden om de eindzege. Voor de winnaar ligt zo'n 6 miljoen euro aan prijzengeld klaar.

Oranje kwam er in Gelsenkirchen tegen de Duitsers aanvankelijk niet aan te pas. De thuisploeg scoorde in de eerste twintig minuten twee keer. Timo Werner opende de score, waarna Leroy Sané de voorsprong verdubbelde.

Door een doelpunt van Quincy Promes vijf minuten voor tijd werd het in de slotfase nog spannend. Aanvoerder Virgil van Dijk schoot Oranje in de laatste minuut van de reguliere speeltijd naar een knap gelijkspel.

Hoewel Duitsland al was gedegradeerd naar divisie B, stond er wel wat op het spel voor de ploeg van bondscoach Joachim Löw. Bij een zege zou 'Die Mannschaft' net als Oranje een van de tien groepshoofden worden voor de EK-kwalificatie.

Oranje met twee nieuwelingen aan aftrap

Koeman voerde vóór het duel twee wijzigingen door. De ene was niet te vermijden, aangezien Steven Bergwijn niet fit was. Voor hem in de plaats speelde Promes. Rechts achterin koos de bondscoach vanwege "frisheid" voor Kenny Tete en niet voor Denzel Dumfries.

Van de energie die Oranje tegen Frankrijk toonde, was op de hobbelige grasmat in de Veltins Arena in Gelsenkirchen aanvankelijk weinig te zien. Het tempo lag een stuk lager, ook omdat de Duitsers er vaak kort op zaten.

Het lichte Duitse overwicht uit de beginfase resulteerde al in de negende minuut in een treffer. Werner kreeg van Matthijs de Ligt iets te veel ruimte en twijfelde niet: met een hard en laag schot van een meter of 20 passeerde hij doelman Jasper Cillessen.

Blessures voor Babel en debutant Dilrosun

Sané verdubbelde tien minuten later al de voorsprong voor de Duitsers. De aanvaller van Manchester City had bij zijn schot wel wat geluk. Zijn poging werd door Tete, die sowieso een ongelukkige wedstrijd speelde, van richting veranderd, waarna Cillessen zijn hand net niet goed tegen de bal kon krijgen: 2-0.

Het lukte Oranje ook in het restant van de eerste helft niet om een vuist te maken. Waar Duitsland nog enkele kansjes op de 3-0 liet liggen, kwam het grootste gevaar namens Nederland van een Duitser. Verdediger Niklas Süle zag zijn kopbal maar ternauwernood over het eigen doel gaan.

Een tegenvaller was ook dat Ryan Babel vlak voor rust geblesseerd uitviel. De aanvaller greep na een pass naar de achterkant van zijn bovenbeen en kon niet meer verder. Javairô Dilrosun maakte daardoor zijn debuut. De aanvaller van Hertha BSC beleefde weinig plezier aan zijn eerste optreden in Oranje, want halverwege de tweede helft viel ook hij geblesseerd uit.

Oranje dringt in slotkwartier aan

Oranje hoopte na rust beter voor de dag te komen, maar de eerste grote kans was voor de Duitsers. Cillessen was nu wel op zijn post na een poging van Werner. Daarna nam de ploeg van Koeman het initiatief wel over, al hoefde de Duitse doelman Manuel Neuer amper in actie te komen. Wel was wederom Werner na een scherpe uitval dicht bij 3-0.

Met Luuk de Jong als extra spits voor de geblesseerde Dilrosun hoopte Koeman in het laatste kwart van het duel ook door de lucht voor gevaar te kunnen zorgen. Duitsland stelde daar de komst van Marco Reus en Thomas Müller, die zijn honderdste interland speelde, tegenover.

Het zag er lang niet naar uit dat het nog goed zou komen, maar vijf minuten voor tijd bracht Promes ineens de spanning terug. De aanvaller van Sevilla schoot de bal fraai achter Neuer. Koeman dirigeerde vervolgens Van Dijk naar voren als extra stormram en die keuze pakte goed uit. De verdediger passeerde Neuer met een schitterende volley en schoot Oranje daarmee naar de groepszege.

