Tsjechië heeft zich maandag in divisie B van de Nations League gehandhaafd. De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavy won voor eigen publiek met 1-0 van Slowakije. Denemarken sloot de groepsfase af met een doelpuntloos gelijkspel tegen Ierland.

Tsjechië, dat tegen Slowakije aan een remise genoeg had om degradatie naar de C-divisie af te wenden, kwam voor eigen publiek na 32 minuten op voorsprong door een doelpunt van Patrik Schick.

De 22-jarige aanvaller werd op randje buitenspel weggestuurd en verschalkte doelman Martin Dubravka met een fraaie lob. Na rust werd niet meer gescoord in de Eden Arena in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Oekraïne was al zeker van groepswinst in diezelfde poule met negen punten uit vier wedstrijden. Hekkensluiter Slowakije komt bij de volgende editie van de Nations League uit in de C-divisie.

Voor Denemarken stond er niks meer op het spel in de laatste groepswedstrijd tegen Ierland, die in een doelpuntloos gelijkspel eindigde. De Scandinaviërs pakten in de eerste drie duels zeven punten en waren daardoor al verzekerd van groepswinst en promotie naar de A-divisie.

Bij Denemarken stonden Ajacied Lasse Schöne en Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen de hele wedstrijd in het veld, terwijl Kasper Dolberg op de bank bleef. Wales was al zeker van de tweede plek in de poule, terwijl Ierland naar de C-divisie degradeert.

Noorwegen stelt groepswinst veilig

In groep 3 van divisie C stelde Noorwegen groepswinst en daarmee promotie naar het tweede niveau van de Nations League veilig. De Noren waren in Nicosia met 0-2 te sterk voor Cyprus door twee treffers van Ola Kamara.

Vitessenaar Martin Ödegaard viel na rust in bij Noorwegen, dat de wedstrijd net als Cyprus met tien man eindigde. De andere wedstrijd in die groep tussen Bulgarije en Slovenië eindigde in een gelijkspel: 1-1. De Bulgaren hadden in theorie nog kans op groepswinst, maar dan had Noorwegen punten moeten verspelen.

Alle groepswinnaars van de vier divisies zijn zeker van een plek in de play-offs, die in maart 2020 worden gespeeld. Als ze zich niet via het gebruikelijke kwalificatietoernooi weten te plaatsen voor het EK 2020, dan kan er via die play-offs alsnog een ticket voor het eindtoernooi worden veroverd.

Het Nederlands elftal speelde maandagavond met 2-2 gelijk bij Duitsland en is een van de groepswinnaars in de A-divisie. Oranje gaat met Portugal, Engeland en Zwitserland om de eindzege in de Nations League strijden.

