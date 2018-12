Het Nederlands elftal begint maandag met Kenny Tete en Quincy Promes aan het belangrijke uitduel met Duitsland in de Nations League.

Promes vervangt rechts voorin de licht geblesseerde Steven Bergwijn, die ook niet op de bank zit. Tete krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Denzel Dumfries, ploeggenoot van Bergwijn bij PSV.

Het zijn de enige twee wijzigingen in het elftal van bondscoach Ronald Koeman ten opzichte van de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Frankrijk van afgelopen vrijdag.

Door die verrassende zege heeft Oranje tegen Duitsland aan een gelijkspel genoeg om bovenaan te eindigen in de groep. In dat geval is Nederland zeker van een plek in de finaleronde van de Nations League, waarin met de drie andere groepswinnaars in de A-divisie wordt gestreden om de toernooizege.

Bij groepswinst is Oranje ook verzekerd van een plek in de play-offs, die in maart 2020 worden afgewerkt. Mocht Oranje zich niet via het gebruikelijke kwalificatietoernooi weten te plaatsen voor het EK 2020, dan kan er via die play-offs alsnog een ticket voor het eindtoernooi worden veroverd.

Duitsland begint zonder Reus in Gelsenkirchen

Bij de Duitsers ontbreekt Marco Reus in de basiself. De aanvoerder van Borussia Dortmund kampte in aanloop naar het laatste groepsduel met een enkelblessure en is niet fit genoeg om aan de aftrap te staan.

Voor Duitsland staat er in het duel met Oranje vooral prestige op het spel. 'Die Mannschaft' pakte in de eerste drie groepswedstrijden slechts één punt en kan degradatie naar de B-divisie niet meer voorkomen.

De ploeg van bondscoach Joachim Löw eindigt bij een zege op Oranje wel zo goed als zeker bij de beste tien landen in de A-divisie. In dat geval is Duitsland bij de loting voor de EK-kwalificatie een van de groepshoofden.

De wedstrijd tussen Duitsland en Nederland begint maandag om 20.45 uur in de Veltins Arena in Gelsenkirchen en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan.

Opstelling Oranje: Cillessen; Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Promes, Memphis en Babel.

Opstelling Duitsland: Neuer; Hummels, Rüdiger, Süle; Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz; Sané, Werner, Gnabry.

Bekijk het programma en de standen in de Nations League