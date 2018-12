Spanje en Portugal overwegen zich samen met Marokko kandidaat te stellen voor de organisatie van het WK voetbal in 2030.

Dat vertelde de Spaanse premier Pedro Sánchez maandag na een ontmoeting met zijn Marokkaanse collega Saadeddine Othmani en koning Mohammed.

"Ik heb voorgesteld om een bid te maken voor een WK in Spanje, Portugal en Marokko. We moeten benadrukken dat het een toernooi op twee continenten moet worden. De koning van Marokko zag het wel zitten. We gaan hier samen met Portugal aan werken. We zijn erg enthousiast."

Marokko probeerde al vijf keer vergeefs de mondiale eindronde naar eigen land te halen. Het land verloor de strijd om het WK van 2026 van Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

In 2010 (Zuid-Afrika), 2006 (Duitsland), 1998 (Frankrijk) en 1994 (Verenigde Staten) koos wereldvoetbalbond FIFA ook niet voor Marokko.

Argentinië, Paraguay en Uruguay zijn met een gezamenlijk bid ook officieel in de race voor de organisatie van het WK in 2030. Uruguay acht zich kansrijk, omdat het in 1930 het eerste WK mocht houden.

Het WK van 2022 wordt in Qatar gehouden. Dat toernooi wordt vanwege de extreme hitte niet in de zomer, maar in de herfst gespeeld.