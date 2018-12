Ajax kan ongeveer twee weken niet over Hakim Ziyech beschikken. De 25-jarige middenvelder kampt met een verrekking aan de binnenband van zijn rechterknie.

Ziyech liep de kwetsuur afgelopen week op tijdens het thuisduel van Marokko met Kameroen (2-0) in de kwalificatie voor de Afrika Cup.

De 21-voudig international, die beide doelpunten voor zijn rekening nam in Casablanca, keerde zondag al terug in Amsterdam. Daar werd maandag na onderzoek duidelijk dat hij ongeveer twee weken moet toekijken.

Door zijn knieblessure mist Ziyech in ieder geval de uitwedstrijd tegen NAC Breda van zaterdag en het uitduel met AEK Athene van drie dagen later in de Champions League.

Ziyech dit seizoen belangrijk voor Ajax

Bij winst op AEK plaatst Ajax zich al na vijf groepsduels voor de achtste finales van het miljoenenbal. Vijf dagen na het duel in Athene speelt Ajax een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

De blessure van Ziyech is een aderlating voor trainer Erik ten Hag, die nu een van zijn belangrijkste spelers moet missen. Ziyech was in de eerste twaalf competitieduels goed voor zeven doelpunten en zes assists.

Ajax staat momenteel op de tweede plek in de Eredivisie met 31 punten, 5 minder dan koploper PSV. De laatste keer dat de Amsterdammers een wedstrijd verloren (in alle competities) was op 23 september tegen PSV: 3-0.

