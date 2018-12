Dankzij het gelijkspel tegen Duitsland (2-2) tijdens de laatste groepswedstrijd van de Nations League heeft Oranje zich een vangnet verschaft met het oog op plaatsing voor het EK van 2020.

Als groepswinnaar in divisie A van het nieuwe landentoernooi is de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in ieder geval verzekerd van een plek in de play-offs, die in maart 2020 worden afgewerkt.

Oranje kan zich echter ook op de reguliere manier plaatsen voor het toernooi dat door heel Europa wordt gehouden. Door een plek bij de beste tien landen in divisie A van de Nations League is de equipe een van de tien groepshoofden bij de loting voor de kwalificatie, die op 2 december wordt verricht.

Om naar het EK te mogen, moet Oranje in de kwalificatiecyclus bij de beste twee ploegen in de poule eindigen. De twee beste landen van elke groep krijgen namelijk een rechtstreeks ticket voor het toernooi, waarop 24 landen actief zijn.

Belangrijke data finaleronde Nations League 3 december 2018: Loting met Nederland, Portugal, Engeland en Zwitserland

5 juni 2019: Halve finale 1

6 juni 2019: Halve finale 2

9 juni 2019: Strijd om 3e plek

9 juni 2019: Finale

Bij lagere positie naar play-offs

Als Oranje als derde of lager eindigt in de groep, wachten op basis van de prestaties in de Nations League de play-offs. Daarin strijden vier landen per divisie om een plek op het EK. Per divisie is één plek beschikbaar.

De kans is groot dat veel, zo niet alle landen uit divisie A van de Nations League zich rechtstreeks plaatsen voor het toernooi, waardoor de play-offtickets doorschuiven naar landen uit divisie B. Dat vergemakkelijkt op papier de klus in de play-offs.

Overigens kunnen de groepswinnaars uit divisies B, C en D die zich niet rechtstreeks voor het EK hebben geplaatst, niet tegen een hoger aangeschreven land loten bij de play-offs. Zij strijden gewoon tegen landen uit hun eigen divisie, of een lagere.

De nummers twee en drie uit die betreffende groepen zullen in de play-offs doorschuiven naar een hogere divisie. Oranje kan dus niet tegen bijvoorbeeld Bosnië-Herzegovina loten, maar wel tegen Oostenrijk of Wales. Die landen wonnen hun groep namelijk niet.

Flinke prijzenpot voor Nations League

Het eindresultaat in de Nations League heeft verder geen invloed op de EK-kwalificatiereeks. Mocht Oranje het toernooi winnen, dan is de ploeg van Koeman dus nog niet zeker van EK-deelname.

Wel krijgt Oranje door het resultaat tegen Duitsland financieel een aardige bonus. Naast de startpremie van 2,25 miljoen euro komt daar nog eens 2,25 miljoen euro bij vanwege de groepswinst.

In de finaleronde, die begin juni in Portugal wordt afgewerkt, strijdt Nederland met het thuisland, Engeland en Zwitserland om nog meer geld. De Nations League-winnaar krijgt 6 miljoen euro, de nummer twee 4,5 miljoen euro. Voor de nummer drie ligt 3,5 miljoen euro klaar, terwijl de nummer vier 2,5 miljoen euro mag bijschrijven.

De loting voor de finaleronde van de Nations League is op maandag 3 december in Dublin. Het mini-toernooi begint volgend jaar op woensdag 5 juni met de eerste halve finale en de eindstrijd is op zondag 9 juni in Porto.