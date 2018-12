FC Dordrecht heeft trainer Gérard de Nooijer zondag ontslagen, zo heeft de club maandag bekendgemaakt. De coach wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de club in de Keuken Kampioen Divisie.

Dordrecht bezet na veertien speelronden de laatste plaats in de Eerste Divisie. Zaterdag werd in eigen huis tegen FC Eindhoven (0-3) de tiende nederlaag van het seizoen geleden. Er werd pas één keer gewonnen.

"Ik heb met veel plezier bij Dordrecht gewerkt. Tot op het laatste moment. Ik heb alles gegeven. Als ze het niet voldoende vinden, is dat hun beslissing. Ik wil niet weg, de club wil van me af", aldus de 49-jarige De Nooijer tegen VI.

Volgens algemeen directeur Hans de Zeeuw was De Nooijer op meerdere vlakken niet meer de juiste man voor Dordrecht. "Op Gérards ambities en intenties valt niets af te dingen", zegt de bestuurder op de site van de Eerste Divisionist.

"Wel is veel aandacht besteed aan zijn wijze van coaching naar jonge en onervaren spelers en hoe hij zich na wedstrijden via de pers uitte in relatie tot de kwaliteit van de selectie. In zijn streven naar perfectie lag de nadruk wat ons betreft te vaak op de tekortkomingen."

Het is nog niet bekend wie de oud-verdediger van onder meer Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en Feyenoord opvolgt. Voorlopig neemt assistent-coach Scott Calderwood de taken van De Nooijer over in het Riwal Hoogwerkers Stadion.

Spelerspaspoort Gérard de Nooijer 1988-1998: Sparta Rotterdam

1998-2002: sc Heerenveen

2002-2004: Feyenoord

2004-2006: FC Dordrecht

De Nooijer tweede ontslagen coach in Eerste Divisie

De Nooijer was in Dordrecht bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij was er vanaf de zomer van 2013 assistent en sinds het seizoen 2016/2017 eindverantwoordelijke. Onder zijn leiding eindigde Dordrecht achtereenvolgens als negentiende en dertiende.

De Zeeuw is de tweede trainer die dit seizoen wordt ontslagen in de Keuken Kampioen Divisie. Eerder zette FC Volendam coach Misha Salden aan de kant.

Zonder De Nooijer bereidt Dordrecht zich deze week voor op het uitduel met Almere City van vrijdag (aftrap 20.00 uur). Een week later is RKC Waalwijk in eigen huis de tegenstander.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie