Met de groepswinst in de Nations League sloot de Engelse ploeg 2018 beter af dan Gareth Southgate had kunnen denken. De bondscoach was zondagavond na de 2-1-zege op Kroatië vooral blij met spits Harry Kane en het thuispubliek.

"Harry is de beste doelpuntenmaker ter wereld", vindt Soutgate. De spits maakte in de 85e minuut het winnende doelpunt in Londen. Daardoor werd niet Spanje, maar Engeland poulewinnaar in groep 4 van divisie A.

"We hebben groot vertrouwen in hem", zegt Southgate over zijn aanvoerder. "En hij heeft de honger om het team naar grotere hoogten te leiden."

"Maar de connectie die ik met de fans zag, stemt mij nóg meer tevreden. Ik heb de laatste jaren niet zoveel geluid gehoord op Wembley."

Southgate zag hoe de Engelse fans na jaren van teleurstellende prestaties het elftal de afgelopen maanden weer in hun hart hebben gesloten. Op het WK in Rusland droomden de supporters ervan dat de beker 'naar huis' zou komen. Engeland strandde pas in de halve finales.

"We hebben de fans dit jaar memorabele dagen geschonken. Als Wembley de komende jaren zo sfeervol blijft, dan gaan we nog veel grote wedstrijden spelen."

Eindstand groep 4 divisie A Nations League 1. Engeland 4-7 (6-5)

2. Spanje 4-6 (12-7)

3. Kroatië 4-4 (4-10)

Engeland komende zomer op Final Four in Portugal

Engeland won in 2018 elf van de zeventien wedstrijden. Southgate had niet gedacht dat zijn ploeg zo goed zou presteren. "Ik ben enorm trots op alle spelers. We zijn naar elkaar toe gegroeid."

"We hebben een niet eerder vertoonde serie neergezet en slagen er steeds vaker in om de topteams te verslaan. Dat is een grote stap voor ons", zegt de bondscoach. "In de Nations League hebben we ons met de grote landen kunnen meten."

"We mogen het niet vanzelfsprekend gaan vinden dat we dit voetbal spelen. Onze wedstrijden zijn van de hoogste kwaliteit."

Ook Zwitserland en Portugal plaatsten zich voor de Final Four van de Nations League, die begin juni in Porto en Guimarães wordt gespeeld. Nederland of Frankrijk wordt de vierde deelnemer. Oranje heeft maandagavond aan een gelijkspel op bezoek bij Duitsland voldoende om het laatste ticket veilig te stellen.

"2019 wordt een erg spannend jaar voor ons", kijkt Southgate vooruit. "Er heerst een zeer krachtig gevoel rondom het team en daar kunnen we verder op bouwen."