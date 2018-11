D66 wil dat Nederland in 2027 het WK vrouwenvoetbal gaat organiseren. De partij krijgt steun van VVD, CDA en ChristenUnie. Ook de KNVB ziet het plan zitten.

Maandag zal Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66) minister Bruno Bruins het plan voorleggen, schrijft het AD maandag. Ze wil dat hij met de KNVB gaat praten om uit te zoeken wat de overheid kan doen om het WK naar Nederland te halen.

"Deze vrouwen verdienen volle stadions en media-aandacht. Ze zijn echt benaderbare rolmodellen voor meiden die sporten of die willen sporten", aldus Diertens.

Nederland dacht eerst geen kans te maken op de organisatie van het toernooi doordat de Verenigde Staten het WK binnen wilden halen, maar in juni kreeg dat land samen met Canada en Mexico de organisatie voor het WK voor mannen in 2026.

De verwachting is dat FIFA in 2023 een beslissing neemt over de toewijzing van het toernooi in 2027.

Oranje trok bij EK in eigen land volle stadions

In de zomer van 2017 werd het EK voor het eerst in Nederland georganiseerd. Dat leidde tot uitverkochte wedstrijden van Oranje in Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Doetinchem en Enschede. Nederland verraste door voor het eerst in de geschiedenis het EK te winnen.

"Aan WEURO 2017 hebben we kunnen zien wat de impact van zo'n toernooi kan zijn, zowel voor de topsport als de breedtesport", meldt de KNVB. "De belangstelling voor de Oranje Leeuwinnen is enorm, dat bleek vorige week nog maar een keer bij de plaatsing voor het WK 2019."

Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland. In 2017 waren circa 150.000 voetballende meisjes en vrouwen geregistreerd bij de KNVB.

Oranje wist zich vorige week in de play-offs te plaatsen voor het WK van komende zomer in Frankrijk. Het wordt na het WK van 2015 in Canada pas het tweede mondiale eindtoernooi waar Nederland aan deelneemt.

Begin 2019 wordt bekendgemaakt waar het WK van 2023 georganiseerd zal worden. Australië is het enige land dat een formeel bid heeft uitgebracht, Japan, Thailand, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Colombia overwegen dat ook te gaan doen.