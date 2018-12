De Belgen schaamden zich diep na de zeperd tegen Zwitserland (5-2). Door de ruime nederlaag loopt de nummer één van de wereld de finaleronde van de Nations League mis.

België nam in Luzern nog wel een 0-2-voorsprong door twee goals van Thorgan Hazard, maar daarna ging het mis. Haris Seferovic scoorde drie keer, terwijl ook Nicolas Elvedi en Ricardo Rodriguez scoorden.

Verdediger Toby Alderweireld moest naar woorden zoeken voor de royale nederlaag. "Vandaag is iedereen door de ondergrens gezakt", zei de oud-Ajacied tegen Sporza. "Ik denk dat we te veel individuele fouten gemaakt hebben, wat ons normaal nooit overkomt."

Volgens de speler van Tottenham Hotspur had België de partij na de 0-2 gewoon uit moeten spelen. "Maar we geven een domme penalty weg en de tweede goal was ook dom. Dan krijgen zij vertrouwen terwijl wij een offday hadden."

Bondscoach Roberto Martínez probeerde het tij in de rust nog te keren. "Want 3-2 was ook geen drama", zei Alderweireld. "We wilden zelf scoren, maar geven te makkelijk een hoekschop weg, waaruit zij scoren. We kregen nog wel kansen, maar het was niet genoeg."

'Niet vergelijkbaar met uitschakeling op WK

Martínez was opvallend mild voor zijn elftal. "We begonnen goed, perfect zelfs. We moesten na de 0-2 de wedstrijd controleren, maar na de strafschop veranderde ons gevoel."

Volgens de Spanjaard draaide het momentum naar de Zwitsers. "Wij kregen geen grip meer. We verdedigden niet goed genoeg en gaven ook veel ruimte weg. Normaal zijn we erg goed in het controleren van wedstrijden, vandaag was dat een teleurstelling."

Martínez noemt de nederlaag echter lang niet zo teleurstellend als die op het WK, toen België in de halve finale ten onder ging tegen Frankrijk. "We verliezen nu puur op doelsaldo. We moeten hiervan leren en positief aan de EK-kwalificatie beginnen."

