Hoewel Duitsland al zeker is van degradatie in de Nations League, vindt bondscoach Joachim Löw dat er voor zijn nieuwe generatie genoeg reden is om er maandag vol voor te gaan in het laatste groepsduel met Nederland.

"We zijn allemaal teleurgesteld dat we uit divisie A zijn gedegradeerd, maar het is zeker niet onoverkomelijk", zei Löw zondag op zijn persconferentie in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

"Het toernooi gaat in 2020 weer verder en het enige is dat we dan een divisie lager spelen. Voor Nederland gaat het morgen nog ergens om, maar wij willen een sterke prestatie neerzetten en de fans laten zien dat we op de goede weg zijn."

Na het teleurstellend verlopen WK haakten een aantal oudgedienden af bij Duitsland. Onder anderen Mesut Özil, Sami Khedira en Mario Gómez zijn niet meer beschikbaar bij 'Die Mannschaft'.

De nieuwe generatie overtuigde nog niet in de Nations League, want er werd verloren in Nederland (3-0) en Frankrijk (2-1). Het thuisduel met de Fransen leverde tot dusver het enige punt op (0-0).

'Moeten lering trekken uit 2018'

Löw hoopt dat zijn ploeg het jaar tegen Oranje toch nog goed kan afsluiten. "Over het algemeen was 2018 een moeilijk jaar vol teleurstellingen. Het is belangrijk dat we er nu lering uit trekken", aldus de bondscoach.

"Ik heb nauw contact met de coaches van het belofteteam en we zien mogelijkheden voor de toekomst. Het is normaal dat er tegenslagen komen na een lange periode van succes. Het is nu belangrijk dat we vernieuwen en verbeteren."

Het 'nieuwe' Nederlands elftal maakt indruk op Löw. "Ze spelen altijd met veel energie en zijn erin geslaagd goede, jonge spelers in te passen. Ze hebben de stijgende lijn te pakken en dat is ook te danken aan Ronald Koeman, die een duidelijke visie heeft en zijn ploeg aantrekkelijk laat spelen."

Stand groep 1 divisie A 1. Frankrijk 4-7 (4-4)

2. Nederland 3-6 (6-2)

3. Duitsland 3-1 (1-5)

Reus nog twijfelgeval

Het is nog altijd onzeker of Marco Reus maandag beschikbaar is bij de Duitsers. De in vorm verkerende aanvaller van Borussia Dortmund heeft last van zijn enkel. "De beslissing wordt zondagavond of maandag genomen", aldus Löw.

Duitsland speelt tegen Oranje alleen nog voor een status als groepshoofd bij de loting voor de EK-kwalificatie. Daarvoor moeten de Duitsers tot de tien beste landen behoren in de hoogste Nations League-divisie.

De wedstrijd tussen Duitsland en Nederland in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen begint maandag om 20.45 uur. De Roemeen Ovidiu Hategan is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter.

