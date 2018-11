Ronald Koeman verwacht dat het Nederlands elftal het maandag op bezoek bij Duitsland moeilijker krijgt dan vrijdag tegen Frankrijk, toen de wereldkampioen in Rotterdam verrassend met 2-0 werd verslagen.

De bondscoach heeft net als zijn spelers nagenoten van de overwinning in De Kuip, maar benadrukt dat de focus nu vol op de wedstrijd van maandag in Gelsenkirchen moet.

"De resultaten hebben nog steeds geen EK opgeleverd. We moeten het opnieuw laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat het voor ons tegen Duitsland moeilijker wordt dan tegen Frankrijk. Duitsland speelt veel aanvallender", zei Koeman zondag op zijn persconferentie.

De Duitse bondscoach Joachim Löw noemde Oranje zwaar favoriet, maar Koeman ziet dat iets anders. "Van het resultaat tegen Frankrijk mag genoten worden, maar de knop moet om. Of we favoriet zijn? Dat is denk ik niet reëel op basis van een paar wedstrijden. Duitsland was eerder in fases beter dan Frankrijk en Nederland."

Verdediger Matthijs de Ligt schoof ook aan bij de persconferentie en was het met zijn coach eens. "We hebben de vorige keer met 3-0 gewonnen, maar weten dat Duitsland heel veel kwaliteit heeft. De wedstrijd in de ArenA had ook anders kunnen verlopen."

'Kiezen voor beste strijdwijze'

De 55-jarige Koeman liet weten voor de wedstrijd in Gelsenkirchen niet al te veel wijzigingen aan te brengen in zijn ploeg, maar sloot ook niet uit dat Oranje in Duitsland op een iets andere manier aantreedt dan tegen de Fransen.

"Daar praten we zondagavond over. We hebben zaterdag een hersteltraining gedaan en de spelers hebben beelden gezien. Nu gaan we zitten met elkaar en kiezen we de beste strijdwijze", zei hij.

Nederland zal in ieder geval niet puur verdedigend spelen. "We zullen een elftal neerzetten dat fysiek en mentaal klaar is om de strijd aan te gaan. De ploeg is eraan toe om, ongeacht de tegenstander, zelf te voetballen en kansen te creëren."

Stand groep 1 divisie A 1. Frankrijk 4-7 (4-4)

2. Nederland 3-6 (6-2)

3. Duitsland 3-1 (1-5)

Oranje strijd om finaleronde Nations League

Dankzij de overtuigende overwinning op Frankrijk strijdt Nederland maandag om deelname aan de finaleronde van de Nations League. Een punt volstaat voor de ploeg van Koeman om de laatste vier te halen.

Het resultaat van vrijdag in De Kuip betekent dat Duitsland al weet dat het naar divisie B degradeert. 'Die Mannschaft' speelt tegen Oranje alleen nog voor een status als groepshoofd bij de loting voor de EK-kwalificatie. Daarvoor moeten de Duitsers tot de tien beste landen behoren in de hoogste Nations League-divisie.

De wedstrijd tussen Duitsland en Nederland in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen begint maandag om 20.45 uur. De Roemeen Ovidiu Hategan is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League