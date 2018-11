Zwitserland en Engeland hebben zich zondag in divisie A van de Nations League verzekerd van de groepswinst en een plek in de finaleronde. De Zwitsers knokten zich verrassend langs België (5-2), terwijl Engeland in de slotfase van Kroatië won (2-1).

De Belgen waren na drie duels nog foutloos en mochten zich zelfs een kleine nederlaag permitteren tegen Zwitserland, dat vrijdag in een oefenduel nog ten onder ging tegen Qatar (0-1).

De nummer één van de wereld leek in Luzern op een geruststellende voorsprong te komen. Door twee doelpunten van Thorgan Hazard stonden onze zuiderburen na dik een kwartier met 0-2 voor.

Zwitserland stond vervolgens voor de schier onmogelijke taak om liefst vier keer te scoren en dat lukte nog ook. Ricardo Rodriguez benutte in de 26e minuut een makkelijk gegeven strafschop, waarna Haris Seferovic voor rust nog twee keer toesloeg.

Na rust ging de nummer acht van de wereld vol op jacht naar het vierde doelpunt en dat viel na een uur spelen. Xherdan Shaqiri slingerde de bal voor en verdediger Nico Elvedi, die bij de openingstreffer nog in de fout ging, kopte raak.

België had vervolgens nog een half uur de tijd om een keer te scoren. In de jacht daarop bracht bondscoach Roberto Martinez met Michy Batshuayi een extra spits, maar de goal viel aan de overkant. Seferovic kopte in de slotfase raak, waardoor niet België maar Zwitserland naar de finaleronde gaat.

Eindstand groep 2 divisie A Nations League 1. Zwitserland 4-9 (14-5)

2. België 4-9 (9-6)

3. IJsland 4-0 (1-13)

Engeland knokt zich in slot terug

Alle drie de landen in groep 4 hadden nog kans om door te gaan. Spanje, dat de dag als leider begon, was echter al uitgespeeld en moest hopen op een gelijkspel tussen Engeland en Kroatië op Wembley.

De Kroaten openden tegen de verhouding in de score na een uur spelen. Andrej Kramaric kapte en draaide zich vrij in het Engelse strafschopgebied en schoot via het been van verdediger Eric Dier raak.

Engeland moest daardoor minstens twee keer scoren om degradatie te voorkomen, aangezien het onderlinge resultaat bij een 1-1-gelijkspel in het voordeel van de Kroaten was.

Via Jesse Lingard kwam de equipe van bondscoach Gareth Southgate een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd. De middenvelder tikte van dichtbij raak. Vijf minuten voor tijd redde Harry Kane de Engelsen. De spits gleed de bal binnen en bezorgde zijn land daarmee de groepswinst. Kroatië degradeert.

Spanje speelde zondag nog wel een oefeninterland tegen Bosnië-Herzegovina, maar trad aan met weinig gevestigde namen. Debutant Brais Mendez maakte het enige doelpunt: 1-0.

Eindstand groep 4 divisie A Nations League 1. Engeland 4-7 (6-5)

2. Spanje 4-6 (12-7)

3. Kroatië 4-4 (4-10)

Oranje heeft ook zicht op groepswinst

Engeland en Zwitserland voegen zich bij Portugal, dat zich zaterdag al voor de halve eindstrijd plaatste. De vier groepswinnaars strijden om een play-offticket voor het EK van 2020. De overige landen kunnen zich via de reguliere kwalificaties plaatsen voor het EK.

Ook Oranje is nog in de race voor dat ticket. Als de ploeg van bondscoach Ronald Koeman maandag een punt pakt bij Duitsland, is groepswinst een feit.

De winnaar van de Nations League krijgt een bonus van 6 miljoen euro, de verliezend finalist 4,5 miljoen euro. Het land dat als derde eindigt, wordt beloond met 3,5 miljoen euro en de nummer vier mag zich troosten met 2,5 miljoen euro.

