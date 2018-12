Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk hebben zondag van zich doen spreken bij de vrouwenploeg van Arsenal. Beide internationals waren trefzeker in het uitduel met Everton, dat in 0-4 eindigde.

Op slag van rust werd het 0-1 door een doelpunt van Van de Donk. Vroeg in de tweede helft werd het 0-2 door Jordan Nobbs en bepaalde Miedema met twee goals de eindstand in Liverpool. Bij Arsenal stonden ook Sari van Veenendaal en Dominique Bloodworth in de basis.

Zowel spits Miedema als middenvelder Van de Donk is dit seizoen op schot bij Arsenal. Miedema scoorde in acht competitieduels al dertien keer en is daarmee topscorer. Van de Donk staat op zeven treffers.

Arsenal is vooralsnog ongenaakbaar in de Women's League met acht overwinningen in de eerste acht speelronden. De ploeg uit Londen maakte al 38 doelpunten.

Nummer twee Manchester City volgt met een achterstand van zes punten. Beide ploegen treffen elkaar over twee weken.

Top vijf Women's Super League 1. Arsenal 8-24 (38-4)

2. Manchester City 8-18 (26-6)

3. Chelsea 9-16 (10-5)

4. Birmingham City 8-16 (10-6)

5. Reading 8-14 (13-9)

Oranje-internationals kennen mooie week

De Oranje-internationals in dienst van Arsenal sloten met de overwinning op Everton een mooie week in stijl af. Dinsdag werd met de Nederlandse ploeg namelijk deelname aan het WK van volgend jaar afgedwongen.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde mede dankzij een treffer van Miedema met 1-1 gelijk op bezoek bij Zwitserland en dat was ruim voldoende na de 3-0-thuiszege van vier dagen eerder.

Het was de tweede keer in de historie dat Oranje zich plaatste voor het WK, dat sinds 1991 gehouden wordt. De loting voor het WK in Frankrijk, dat op 7 juni begint, is op 8 december.