Het Nederlands elftal kan maandagavond in het Nations League-duel met Duitsland voor een zeldzame prestatie zorgen. Oranje won in het verleden namelijk pas twee keer twee opeenvolgende wedstrijden van de oosterburen.

De eerste keer was in 1910, toen Nederland en Duitsland elkaar voor het eerst troffen. Een oefenduel in april van dat jaar eindigde in 4-2 en een half jaar later werd het in eveneens een vriendschappelijke interland 1-2.

Eenzelfde minireeks werd begin deze eeuw neergezet. In februari 2000 eindigde een oefeninterland in Amsterdam onder bondscoach Frank Rijkaard in 2-1, waarbij de Nederlandse doelpunten door Patrick Kluivert en Boudewijn Zenden werden gemaakt.

In november 2002 eindigde een vriendschappelijke ontmoeting met Duitsland in Gelsenkirchen in 1-3. In die wedstrijden waren opnieuw Kluivert, Jerrel Hasselbaink en Ruud van Nistelrooij trefzeker voor Oranje, dat toen werd geleid door Dick Advocaat.

De recentste ontmoeting tussen Nederland en Duitsland eindigde ruim een maand geleden verrassend in 3-0. Virgil van Dijk, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum bezorgden Oranje daarmee perspectief in divisie A van de Nations League.

Op 20 november 2002 eindigde Duitsland-Nederland in 1-3

Oranje heeft goede balans op Duitse bodem

Gezien de recente historie kan het Nederlands elftal met vertrouwen toewerken naar de wedstrijd van maandagavond in Gelsenkirchen, want van de vorige vijf uitduels met Duitsland werd er slechts één verloren. De recentste editie, een oefenduel in november 2011, eindigde in 3-0 (treffers Thomas Müller, Miroslav Klose en Mesut Özil).

Het is pas de eerste keer in dertig jaar dat beide landen elkaar in een competitieve interland treffen op Duitse bodem. De laatste keer was op 19 oktober 1988, toen Oranje als Europees kampioen met Ronald Koeman in de ploeg in München een punt pakte in de kwalificatiereeks voor het WK van 1990 (0-0).

Een pijnlijk gegeven voor veel Nederlanders is dat de enige competitieve nederlaag in en tegen Duitsland de WK-finale van 1974 is. Johan Neeskens bracht Oranje toen in de tweede minuut aan de leiding, maar Paul Breitner en Gerd Müller draaiden de wedstrijd om.

Oranje strijdt om finaleronde Nations League

Dankzij de overtuigende 2-0-overwinning op wereldkampioen Frankrijk van vrijdag strijdt Nederland maandag om deelname aan de finaleronde van de Nations League. Eén punt volstaat voor de ploeg van bondscoach Koeman om de laatste vier te halen.

Door het resultaat van vrijdag in De Kuip weet Duitsland al dat de ploeg naar divisie B degradeert. 'Die Mannschaft' speelt tegen Oranje alleen nog voor een status als groepshoofd bij de loting voor de EK-kwalificatie. Daarvoor moeten de Duitsers tot de tien beste landen behoren in de hoogste Nations League-divisie.

De wedstrijd tussen Duitsland en Nederland in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen begint maandag om 20.45 uur. De Roemeen Ovidiu Hategan is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter.

Stand groep 1 divisie A 1. Frankrijk 4-7 (4-4)

2. Nederland 3-6 (6-2)

3. Duitsland 3-1 (1-5)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League