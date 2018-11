Go Ahead Eagles heeft zondag de Keuken Kampioen Divisie-topper tegen FC Twente gewonnen. In een volle Grolsch Veste in Enschede werd het 0-1. Go Ahead nam de koppositie over van Sparta Rotterdam, dat later op de dag met 1-1 gelijkspeelde bij NEC.

Bij Go Ahead-FC Twente viel het winnende doelpunt voor het oog van zo'n 30.000 toeschouwers in de slotseconden van de eerste helft. De ervaren Twente-verdediger Ricardinho verspeelde knullig de bal, waarna Jaroslav Navratil afrondde.

In de slotfase kreeg Julian Lelieveld van Go Ahead zijn tweede gele kaart en dus rood, maar de bezoekers hielden stand. Twente had moeten winnen om zich tussen de absolute top in de Eerste Divisie te nestelen. De ploeg van coach Marino Pusic blijft nu steken op 26 punten, waarmee het vijfde staat.

Het Go Ahead van trainer John Stegeman komt door de winst in Enschede op 32 punten uit veertien duels. Het neemt daarmee de koppositie over van Sparta, dat op bezoek bij nummer acht NEC op 1-1 bleef steken. Sven Braken bracht de Nijmegenaren aan de leidding, waarna Abdou Harroui een punt redde.

Concurrent FC Den Bosch deed op hetzelfde moment als Go Ahead goede zaken, want de Brabanders wonnen met 1-4 bij Telstar door doelpunten van Danny Holla, Leo Väisänen, Jort van der Sande en Danny Verbeek. De treffer van de thuisploeg, een omhaal van Frank Korpershoek, was prachtig. (Bekijk de beelden)

In de top van de Keuken Kampioen Divisie houdt Go Ahead als koploper onder meer Sparta, Den Bosch (allebei 31 punten), TOP Oss (27), Twente en Almere City (allebei 26) onder zich.

MVV te sterk voor Roda JC

Eerder de dag zette MVV Maastricht in een beladen Limburgse derby Roda JC met 2-0 opzij. Joeri Schroijen opende de score in de 54e minuut door een strafschop te benutten na een overtreding van Roda-verdediger Irvingly van Eijma en negen minuten later verdubbelde Marnick Vermijl de score met een kopbal.

Beide ploegen eindigden het duel met tien man. Na een opstootje tussen Ricardo Ippel (MVV) en Mario Engels (Roda JC) gaf scheidsrechter Allard Lindhout beide spelers een rode kaart.

Door de zege stijgt MVV naar de twaalfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie met negentien punten uit veertien duels. Roda JC blijft steken op de tiende plaats met twee punten meer.

Voor MVV was het de eerste zege na een teleurstellende reeks van vier wedstrijden, die slechts twee punten opleverde. De opponent uit Kerkrade leed de eerste nederlaag na een ongeslagen serie van vier wedstrijden, waarin acht punten werden gepakt.

