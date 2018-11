Portugal heeft zich zaterdag als eerste land verzekerd van een plek in de finaleronde van de Nations League van Divisie A. De regerend Europees kampioen speelde in Milaan met 0-0 gelijk tegen Italië en dat was genoeg om de eerste plaats in groep 3 veilig te stellen.

Mogelijk worden de Portugezen tegenstander van Oranje in de finaleronde, die in juni 2019 in Portugal gespeeld wordt. De vier groepswinnaars strijden in de halve finales en de finale om de eindzege van de Nations League en daarmee een plek in de play-offs om een ticket voor het EK 2020.

De winnaar van de Nations League krijgt bovendien een bonus van 6 miljoen euro, de verliezend finalist 4,5 miljoen euro. Het land dat als derde eindigt, wordt beloond met 3,5 miljoen euro en de nummer vier mag zich troosten met 2,5 miljoen euro.

Uiteraard kunnen de landen zich ook gewoon via de reguliere kwalificatie, die in maart begint, plaatsen voor het EK waar 24 landen aan meedoen.

Het Nederlands elftal is na de 2-0-overwinning vrijdag op Frankrijk dicht bij groepswinst in poule 1. Als maandag in Gelsenkirchen gelijk wordt gespeeld of gewonnen wordt van Duitsland, dan eindigt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman als nummer één.

Polen degradeert naar Divisie B

De Portugezen, die opnieuw aantreden zonder Cristiano Ronaldo, wisten vooraf al dat ze aan een punt in Milaan genoeg zouden hebben voor de groepszege en dus drongen ze amper aan. Italië, met Giorgio Chiellini die zijn honderdste interland speelde, slaagde er lange tijd niet in de defensie van de uitploeg te doen wankelen. Alleen Ciro Immobile kreeg voor rust een aardige mogelijkheid.

Na rust was was de grootste kans voor Portugal. Het schot van William Carvalho werd fraai gepakt door doelman Gianluigi Donnarumma, waardoor het 0-0 bleef.

Door het gelijkspel heeft Portugal na drie wedstrijden zeven punten in groep 3, gevolgd door Italië met vijf uit vier. Polen heeft na drie wedstrijden slechts een punt en zal degraderen naar Divisie B. Dinsdag speelt Portugal nog wel thuis tegen Polen, maar daarbij staat niets meer op het spel.

Nu de groepsfase van de eerste editie van de Nations League zijn einde nadert, wordt steeds duidelijker welke landen naar de finaleronde van Divisie A gaan. In groep 4 maken alle drie de landen (Spanje, Engeland en Kroatië) nog kans en in groep 2 strijden België (negen punten) en Zwitserland (zes punten) zondag in een rechtstreeks duel om de groepszege.

