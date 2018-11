Turkije is gedegradeerd naar Divisie C van de Nations League. De Turken verloren zaterdagavond in Konya met 0-1 van Zweden, waardoor zeker is dat ze bij de volgende editie een niveau lager spelen. Eerder op de dag won Servië in Divisie C mede dankzij een assist van Ajax-aanvaller Dusan Tadic met 2-1 van Montenegro.

Andreas Granqvist maakte na 71 minuten de enige goal van de wedstrijd voor Zweden tegen Turkije. De 33-jarige oud-verdediger van FC Groningen, die bij Helsingborgs onder contract staat, benutte een penalty. Die strafschop was gegeven na een overtreding van Okay Yokuslu op Marcus Berg, die voor FC Groningen en PSV speelde.

Door de nederlaag blijft Turkije op drie punten staan. De Zweden hebben nu vier punten. Rusland gaat aan kop in groep 2 met zeven punten uit drie wedstrijden.

Dinsdag strijden Zweden en Rusland om groepswinst. Als de Zweden winnen in de Friends Arena in Solna, promoveren ze naar Divisie A. Rusland heeft aan een gelijkspel voldoende voor de zege in de groep.

Mitrovic faalt vanaf de strafschopstip

Bij Servië tegen Montenegro gaf Tadic na een half uur spelen de voorzet op Adem Ljajic, die de bal langs doelman Danijel Petkovic schoof (1-0). Twee minuten later verdubbelde Aleksandar Mitrovic de marge. De aanvaller van Fulham tikte een voorzet van Aleksandar Kolarov binnen.

Mitrovic kreeg in de slotfase van de eerste helft de uitgelezen kans om de voorsprong verder uit te breiden, nadat Nemanja Matic in het zestienmetergebied naar de grond ging. Zijn 'Panenka-strafschop' ging over. Twintig minuten voor tijd bracht Montenegro de spanning terug via een treffer van Stefan Mugosa.

Met de overwinning zette Servië een grote stap richting promotie naar divisie B van de Nations League. De ploeg van bondscoach Mladen Krstajic gaat met elf punten uit vijf duels aan de leiding in groep 4.

De voorsprong op nummer twee Roemenië bedraagt twee punten. De Roemenen waren in Ploiesti met 3-0 te sterk voor Litouwen dankzij doelpunten van George Puscas, Claudiu Keseru en Nicolae Stanciu.

Schotland haalde in Divisie C met 0-4 uit bij Albanië, dat lange tijd met tien man speelde na een rode kaart voor Mergim Mavraj. James Forrest was twee keer trefzeker en Ryan Fraser en Steven Fletcher (penalty) scoorden ieder eenmaal. De Schotten hebben nu net als koploper Israël zes punten.

Avdijaj scoort twee keer voor Kosovo

In groep 3 van Divisie D scoorde Donis Avdijaj twee keer namens Kosovo op bezoek bij Malta. De Willem II-aanvaller maakte in de het laatste kwartier de 0-3 en 0-4, waarna Werder Bremen-aanvaller Milot Rashica - die vorig seizoen nog voor Vitesse speelde - de eindstand op 0-5 bepaalde. Vedat Muriqi en Benjamin Kololli maakten de eerste twee goals in het Ta'Qali Stadium.

In dezelfde groep won Azerbeidzjan thuis met 2-0 van de Faeröer Eilanden. Sonni Nattestad schoot in Baku in eigen doel en Mahir Madatov maakte de tweede.

