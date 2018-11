Dusan Tadic heeft Servië zaterdag in de Nations League aan een 2-1-overwinning geholpen op Montenegro. De Ajacied leverde in Belgrado de assist bij de openingstreffer van zijn land.

De 29-jarige Tadic gaf na een half uur spelen de voorzet op Adem Ljajic, die de bal langs doelman Danijel Petkovic schoof. Twee minuten later verdubbelde Aleksandar Mitrovic de marge. De aanvaller van Fulham tikte een voorzet van Aleksandar Kolarov binnen.

Mitrovic kreeg in de slotfase van de eerste helft de uitgelezen kans om de voorsprong verder uit te breiden, nadat Nemanja Matic in het zestienmetergebied naar de grond ging. Zijn 'Panenka-strafschop' ging over.

Twintig minuten voor tijd bracht Montenegro de spanning terug via een treffer van Stefan Mugosa. De aanvaller rondde een fraaie aanval af met een schot in de linkerbovenhoek.

Servië zet grote stap richting promotie

Met de overwinning zette Servië een grote stap richting promotie naar divisie B van de Nations League. De ploeg van bondscoach Mladen Krstajic gaat met elf punten uit vijf duels aan de leiding in groep 4.

De voorsprong op nummer twee Montenegro bedraagt vier punten. Roemenië is met zes punten uit vier wedstrijden derde en kan de Serviërs dus nog inhalen. De Roemenen spelen later op zaterdag in Ploiesti tegen Litouwen.

