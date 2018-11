Ovidiu Hategan heeft maandag in Gelsenkirchen de leiding bij het duel tussen Duitsland en het Nederlands elftal in de Nations League. De 38-jarige Roemeense scheidsrechter floot niet eerder een interland van Oranje.

Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Kenny Tete kwamen Hategan op 20 april 2017 wel al eens tegen. Toevalligerwijs was dat ook in Gelsenkirchen, toen ze met Ajax de return in de kwartfinales van de Europa League speelden tegen Schalke 04.

In 2013 floot Hategan twee wedstrijden van Jong Oranje op het EK onder 21. Onder anderen Memphis Depay, Daley Blind, Georginio Wijnaldum, Stefan de Vrij, Kevin Strootman, Jeroen Zoet, Tonny Vilhena, Luuk de Jong en Marco Bizot verloren onder zijn leiding van Spanje (3-0) en Italië (1-0).

Hategan tijdens het EK-duel Jong Oranje-Jong Italië in 2013 (Foto: ANP)

Oranje heeft punt nodig in 42e 'burenruzie'

Het Nederlands elftal heeft aan een gelijkspel genoeg om zich als groepswinnaar voor de finaleronde van de Nations League te plaatsen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman versloeg Duitsland vorige maand in Amsterdam met 3-0 en vrijdag won Oranje in De Kuip knap met 2-0 van wereldkampioen Frankrijk.

De twee landen treffen elkaar in Gelsenkirchen voor de 42e keer. Oranje won elf ontmoetingen met 'Die Mannschaft', vijftien duels gingen verloren en even zo vaak eindigde de 'burenruzie' in een gelijkspel.

Groepswinnaar strijkt 2,25 miljoen euro extra op

Het veiligstellen van de eerste plaats in groep 1 van de A-divisie zou het Nederlands elftal een bonus van 2,25 miljoen euro opleveren. Alle twaalf deelnemers aan de hoogste divisie van de landencompetitie ontvangen sowieso al 2,25 miljoen euro van de UEFA. Bij de vier groepswinnaars wordt dat bedrag verdubbeld.

Tijdens de finaleronde in juni volgend jaar kunnen de inkomsten oplopen tot maximaal 10,5 miljoen euro. De winnaar van de Nations League verdient een bonus van 6 miljoen, de verliezend finalist krijgt 4,5 miljoen. Het land dat als derde eindigt wordt beloond met 3,5 miljoen euro en de nummer vier mag zich troosten met 2,5 miljoen.

De UEFA heeft de Nations League opgezet als vervanging van de vaak weinig aantrekkelijke oefeninterlands. Met Frankrijk en Duitsland zit Oranje in de poule bij de huidige wereldkampioen en de wereldkampioen van 2014.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League