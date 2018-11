Voor Ryan Babel was de 2-0-zege van vrijdagavond op Frankrijk extra mooi, omdat hij lange tijd niet tot de Oranje-selectie behoorde en het twijfelachtig was of hij ooit nog een interland zou spelen. De 31-jarige aanvaller van Besiktas had in het Nations League-duel met de wereldkampioen wederom een basisplaats.

"Voor mij persoonlijk voelt dit geweldig", vertelt Babel, die in De Kuip zijn 53e interland speelde. "Ik denk niet dat veel mensen een paar jaar geleden dachten dat ik hier nu zou staan na zo'n belangrijke zege van Oranje. Dat maakt me extra trots."

Babel debuteerde bijna veertien jaar geleden in Oranje en was tot 2011 een vaste naam in de selectie. Vervolgens werd hij zes jaar lang niet opgeroepen. Babel speelde in die jaren bij het Turkse Kasimpasa en het Spaanse Deportivo La Coruña en kwam als speler van Al Ain FC in de Verenigde Arabische Emiraten al helemaal niet meer in aanmerking voor Oranje.

"Ik heb in die jaren moeten lezen dat ik het voetbal zo goed als vaarwel had gezegd, terwijl ik 26, 27 jaar was. Volgens de media en de publieke opinie was ik klaar. Ik was afgeschreven, maar nu sta ik hier toch maar mooi."

Toch wil Babel niet spreken van revanche. "Ik zie mijn terugkeer eerder als erkenning. Ik ben er weer en dat heb ik zelf afgedwongen."

'We hebben negentig minuten gedomineerd'

Tegen de Fransen stond Babel voor de derde keer op rij in de basis in de Nations League. Hij werd na negentig minuten gewisseld voor Nathan Aké, waarna hij vanaf de kant Memphis Depay uit een strafschop de 2-0 zag maken.

"Ik denk dat dit een heel knappe overwinning is van ons, maar zeker niet onverdiend. We hebben negentig minuten gedomineerd", vindt Babel, die niet verrast was door het goede spel van Oranje.

"Twee maanden geleden in Parijs (2-1-nederlaag) speelden we na rust ook al sterk tegen de Fransen en we hadden een lekkere trainingsweek achter de rug. Daardoor begonnen we met vertrouwen, maar dat neemt niet weg dat dit een bijzondere zege is."

Maandag spelen Babel en Oranje het laatste Nations League-duel. Duitsland, dat al zeker is van degradatie naar de B-divisie, is dan de tegenstander in Gelsenkirchen. Bij een gelijkspel of winst plaatst Nederland zich voor de finaleronde. De wedstrijd in de Veltins Arena begint om 20.45 uur.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League