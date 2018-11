Wereldkampioen Frankrijk wilde vrijdag niet naar excuses zoeken na de pijnlijke 2-0-nederlaag tegen het Nederlands elftal in De Kuip. Volgens bondscoach Didier Deschamps en zijn spelers was Oranje simpelweg een maatje te groot voor 'Les Bleus'.

"We hadden het moeilijk tegen de kwaliteit van dit Nederland en kwamen tekort", constateerde Deschamps na afloop. "Zij hadden heel veel kansen en zonder Hugo Lloris had de uitslag nog hoger uit kunnen vallen."

Volgens de oud-international was Oranje "superieur" in het Nations League-duel. "Er was één ploeg die heel graag wilde winnen. Dat zag ik bij ons niet genoeg. De Nederlanders hebben veel kwaliteiten. Wij maakten op technisch vlak veel fouten."

Ook doelman en aanvoerder Lloris, die zijn ploeg met een aantal fraaie reddingen meermaals op de been hield in Rotterdam, kon zich alleen maar neerleggen bij de nederlaag. "De score had nog veel hoger kunnen uitvallen. Oranje was heel sterk en wij haalden niet het benodigde niveau. We hebben onder ons kunnen gespeeld en daar zijn we op afgerekend."

"We wisten was we konden verwachten na hun wedstrijden tegen Duitsland en België. Ze hebben het opnieuw geweldig gedaan en daar konden wij niet in mee, dat is heel erg teleurstellend. Dit moeten we de komende dagen eens goed analyseren, maar het is moeilijk om hier de juiste woorden voor te vinden."

Volgens Moussa Sissoko werd Frankrijk met de eigen wapens verslagen. "Wij moesten het afleggen in de duels, terwijl dat normaal gesproken juist onze kracht is. Daar kunnen we eigenlijk altijd op terugvallen, maar vandaag tegen dit sterke Nederland niet."

Deschamps vindt afwezigheid sterkhouders geen excuus

Aanvaller Antoine Griezmann was minder streng en zag de nederlaag vooral als een incident. "Het was gewoon niet onze dag. We deden ons best, maar het wilde maar niet lukken en we kwamen geen moment tot ons eigen spel. Maar we misten dan ook een aantal spelers."

Deschamps wilde zich daar echter niet achter verschuilen. De bondscoach miste onder anderen Paul Pogba, Samuel Umtiti en Lucas Hernández. "Natuurlijk had ik ze er liever bij gehad, maar dat is geen excuus. We moesten het doen met de spelers die ik wel tot mijn beschikking had."

"Het is lastig met een aantal blessures, maar ook met deze spelers hadden we veel beter kunnen en moeten spelen. Ik ga er geen individuen uitlichten, het was overduidelijk waar het aan schortte. Niets van wat ons succes bezorgd heeft, was vandaag te zien. Het was gewoon niet goed genoeg."

'Mislopen groepswinst zou heel teleurstellend zijn'

Met winst in Nederland had Frankrijk groepswinst en daarmee een ticket voor de finaleronde van de Nations League veilig kunnen stellen, maar door het resultaat van vrijdag heeft Oranje daarvoor maandag genoeg aan één punt in en tegen Duitsland.

"Nu hebben we het niet meer in eigen hand", baalt Deschamps. Lloris hoopt dat 'Les Bleus' nog met de schrik vrijkomen: "We moeten nu maar duimen dat Duitsland maandag van Nederland wint. Het zou natuurlijk heel teleurstellend zijn als we de finaleronde niet halen, zeker gezien onze status als wereldkampioen."

Mocht het maandag fout gaan voor de Fransen, dan kunnen ze dinsdag ongetwijfeld op een fluitconcert van de eigen fans rekenen in het Stade de France. Dan staat er namelijk een oefeninterland tegen Uruguay op het programma.

